Intitolata a Francesco Currò la sezione messinese dei Combattenti e Reduci - Tempostretto

Il militare, che viveva ne villaggio di Cumia, scomparve tragicamente in Afghanistan nel 2012

MESSINA – È stata intitolata alla memoria del caporal maggiore capo Francesco Currò, la sede dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Messina di via Ugo Bassi. Il militare del 66° Reggimento Aeromobile “Trieste”- Forlì, che viveva nel villaggio di Cumia, scomparve tragicamente il 20 febbraio 2012 a Shindand in Afghanistan. Numerosi i presenti che, con le autorità militari, si sono stretti attorno ai familiari in occasione della cerimonia che si è svolta questa mattina nei locali ubicati alle spalle dell’ex Distretto Militare.

Arruolatosi nel 1997, Francesco Currò, classe 1979, aveva partecipato a numerose missioni all’Estero prima di ritornare in Afghanistan, dove trovò la morte il 20 febbraio 2012. Currò, insieme ad altri tre militari, si trovava a bordo di un “Lince” impegnato in un soccorso ad un altro mezzo militare in difficoltà per le avverse condizioni meteo, quando, nell’attraversare un corso d’acqua, questo si capovolse, intrappolando gli occupanti, tre dei quali persero la vita. A proporre di dedicare a Francesco Currò la Sezione di Messina della Federazione Provinciale dell’Ancr è stato il presidente Vincenzo Randazzo, maggiore di fanteria in congedo. L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha inoltre presentato al Comune di Messina, la proposta di denominazione di un’area pubblica in memoria di Francesco Currò.

