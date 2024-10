Invece del ponte: “Ancora battaglia sull’impatto ambientale”

Dopo l'assemblea di ieri, il comitato annuncia le controrepliche alle risposte della società Stretto di Messina

MESSINA – “Invece del ponte” prepara le controrepliche alla società Stretto di Messina. Dopo la documentazione integrativa di SdM, con le risposte alle 239 richieste del ministero dell’Ambiente, il comitato ha anticipato ieri, in un Salone delle Bandiere pieno per l’assemblea pubblica a Palazzo Zanca, alcune osservazioni che intende presentare alla Commissione Via (Valutazione d’impatto ambientale). Il dibattito sul ponte continua e, sostiene l’economista Guido Signorino, “ancora una volta si tratta di risposte oltremodo evasive, non concludenti, che rimandano al progetto esecutivo. Significativa, tra le tante, la questione dell’acqua: le soluzioni sono solo idee approssimative, senza progetti valutabili, per un assorbimento di acqua di circa il 10 per cento dell’acqua oggi disponibile a Messina, città di 230 mila abitanti”.

Afferma il comitato: “Messina continua a dire, chiaro e forte, no al ponte. Chi dovrebbe ascoltare spaccia per “no ideologico” argomenti seri e ostativi, e prosegue su una strada impervia, che troverà occupata dai

cittadini e dalle loro ragioni, malgrado le intimidazioni e le forzature normative“.

Continua la nota di Invece del ponte, con critiche da parte dell’avvocato Carmelo Briguglio al cosiddetto “spezzatino”: “No al ponte su faglie attive, indicate tali dallo stesso progetto. Sulle questioni del “franco navigabile” e dei cavi di sostegno del ponte i professori Cucinotta e Risitano hanno letteralmente demolito le conclusioni della SdM, che continua a non dare risposte scientificamente sostenibili. Molto apprezzati dai partecipanti i significativi messaggi inviati da Fabio Granata e Giusi Caminiti”.

L’ex assessore regionale Granata ha denunciato la “macchina della propaganda di Salvini e Ciucci con la

complicità del governo”, ribadendo il suo impegno contro un’opera che “mira ad alimentare ulteriori

clientele, distribuire un fiume di denaro pubblico, stornato”storna il denaro pubblico dalle vere priorità di siciliani e calabresi”.

Caminiti: “Le nostre osservazioni sulla faglia di Cannitello a Villa San Giovanni”



Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, racconta Invece del ponte, ha informato “dell’enorme lavoro che il suo Comune sta producendo riguardo le osservazioni da presentare alla Commissione Via, in particolare riguardo alla questione della faglia di Cannitello. A questo proposito ha sottolineato l’insufficienza dei documenti presentati dalla società Stretto di Messina, senza la giusta attenzione nei confronti dei territori interessati e delle loro comunità. La sindaca ha ribadito l’importanza della partecipazione attiva di cittadini, associazioni, movimenti, partiti politici di tutte le estrazioni”.

Ha concluso il comitato: “Molto partecipato e propositivo il dibattito, introdotto dall’intervento di Rossella Bulsei del comitato TitengoStretto di Villa San Giovanni. Sono emersi i prossimi appuntamenti di ottobre: un dibattito cittadino sul danno economico del ponte, una manifestazione il 12 contro il decreto sicurezza, che punisce chi manifesta senza violenza contro il ponte, un presidio “strettese” a Roma in occasione della proposta di emendamenti alla finanziaria alternativi al ponte e, per novembre, la mostra

L’arte invece del ponte”.



Articoli correlati