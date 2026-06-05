 Isola pedonale di viale San Martino verso la Fase 2, nuovo cantiere fino a via Sacchi

Isola pedonale di viale San Martino verso la Fase 2, nuovo cantiere fino a via Sacchi

Marco Ipsale

Isola pedonale di viale San Martino verso la Fase 2, nuovo cantiere fino a via Sacchi

venerdì 05 Giugno 2026 - 08:00

Si lavora sull'altro lato di via Santa Cecilia e il transito verso sud è interdetto

MESSINA – Da piazza Cairoli a via Santa Cecilia la nuova pavimentazione dell’isola pedonale di viale San Martino è completa. E ora si entra nella fase 2. Il piano della carreggiata è stato portato alla stessa quota dei marciapiedi esistenti, un ammodernamento estetico del tessuto urbano e una maggiore uniformità.

Il nuovo cantiere è stato organizzato in più fasi per limitare al minimo il disagio, concentrando gli sforzi operativi nella parte sud dell’incrocio con via Santa Cecilia. La chiusura di questo tratto è necessaria per permettere lo scavo e la posa della nuova pavimentazione, garantendo al contempo la tenuta dei sottoservizi e la corretta esecuzione delle opere civili previste dall’appalto.

Chiuso l’accesso da via Santa Cecilia verso sud fino a via Ettore Sacchi, con un nuovo senso unico in direzione mare per consentire il transito verso sud fino al 31 agosto.

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