Itf 15mila dollari “Città di Messina”, il tennis internazionale dal 7 al 13 giugno

Torna l'appuntamento con il tennis internazionale presso il Circolo del Tennis e Vela di Messina. Seconda edizione del torneo che sarà presentata venerdì mattina

MESSINA – Torna l’appuntamento con l’Itf 15mila dollari a Messina. Il torneo, con direttore Luca Del Federico, dopo il successo della prima edizione, che ha visto trionfare il polacco Tomasz Berkieta, classe 2006, oggi numero 500 del ranking mondiale, avrà luogo ancora al Circolo del Tennis e della Vela di viale della Libertà dal 7 al 13 giugno. Nella passata edizione Berkieta ha vinto in finale su Lorenzo Sciahbasi con il punteggio di 6-4 6-4.

Venerdì 29 maggio alle ore 11.30, presso i locali del Circolo del Tennis e della Vela, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del torneo internazionale. Saranno presenti Tato Spatari, presidente del Tennis e Vela, Elvira Amata, assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Siciliana, e il direttore sportivo del Circolo messinese, Umberto Weigert.