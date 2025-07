Joe Manganiello a Tripi: l’attore e regista americano ha origini messinesi

Conosciuto per i ruoli in Magic Mike e True Blood, ha visitato la casa del bisnonno Giuseppe Bonanno e l'archivio comunale. Poi il passaggio a Taormina

TRIPI – Tripi ha accolto l’attore e regista americano Joe Manganiello. Conosciuto per i tanti ruoli tra cinema e serie tv, ma soprattutto per il film Magic Mike e per True Blood, Manganiello è in vacanza in Sicilia e ha visitato Taormina e il Comune dei Nebrodi alla ricerca delle proprie origini. Con il sindaco Michele Lemmo ha visitato gli archivi e la casa del bisnonno Giuseppe Bonanno.

Manganiello: “Questa terra ce l’ho nel sangue”

Su Facebook, sul proprio profilo ufficiale, Manganiello ha scritto: “Ho visitato per la prima volta la terra dei miei antenati siciliani ed è stato magico. Assolutamente bello. Ce l’ho nel sangue. Greco, arabo, normanno, italiano… il mix di antiche civiltà costruite una sopra l’altra sul versante orientale della più grande isola del Mediterraneo”. E ancora: “Abbiamo viaggiato verso Tripi e ho conosciuto il sindaco che a quanto pare è mio cugino! Ci ha permesso di entrare negli archivi e trovare la casa in cui ha abitato il mio bisnonno, Giuseppe Bonanno, prima di trasferire la famiglia negli Stati Uniti”.

Manganiello ha spiegato di aver ripercorso il proprio albero genealogico fino al 1640 e poi ha concluso: “È stato assolutamente incredibile. Torneremo presto”. L’attore ha anche ringraziato gli amici siciliani conosciuti fin qui e che lo hanno accompagnato nel viaggio, che intanto prosegue. Con lui la compagna Caitlin O’Connor e la cagnolina Bubbles, inseparabile chihuahua dell’attore.