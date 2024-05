Kart. In corso la 24h a Messina, parlano i protagonisti VIDEO

Il responsabile del Karting Club Messina Duilio Petrullo, il pilota Fabrizio Anello e il team managare Salvatore Villa svelano i segreti della corsa di un giorno

MESSINA – La partenza ieri, sabato, intorno alle ore 12 la chiusura tra qualche ora. I piloti dei venti team hanno superato la notte e si preparano al rush finale di una gara dispendiosa. Ai nostri microfoni sabato sera il responsabile del Karting Club Messina, che organizza e ospita la prova, Duilio Petrullo ci ha raccontato un po’ il lavoro dietro le quinte. Mentre Fabrizio Anello, pilota del Gattopardo, e Salvatore Villa, team manager del Kairos Raicing, ci hanno raccontato cosa succede in pista e fuori durante le ventiquattro ore. In gara, oltre naturalmente l’Italia, rappresentate anche la Svizzera, la Bulgaria, la Francia, la Spagna e il Belgio.

Duilio Petrullo: “La gara più difficile, ormai una classica”

Il commento del responsabile Karting Club Messina: “È la gara più difficile da affrontare, sia per l’organizzazione che per i piloti. La preparazione fisica è importantissima anche se sono in quattro o cinque piloti che si danno il cambio. In particolare nel nostro circuito che richiede un grande sforzo fisico. Siamo alla quinta edizione e la 24 ore è diventata un po’ il nostro fiore all’occhiello”.

“La bellezza di questo evento – continua Petrullo – è che si passano più di 24 ore tutti insieme, nel paddock si trova di tutto, chi mangia, chi dorme, chi fa un massaggio. Viene gente a correre qui da quasi tutta Europa, è diventata una classica e speriamo di riproporla nonostante l’impegno da parte nostra sia davvero grande”.

Fabrizio Anello: “Con l’adrenalina in corpo sentiamo meno fatica”

Il pilota Fabrizio Anello del Gattopardo ha dichiarato: “Abbiamo molta esperienza e la gara di casa è più sentita. La nostra preparazione ci vede allenarci tanto nella nostra pista e con l’adrenalina durante la gara la fatica si sente poco. Ci sono tantissimi fattori per la gara, ad esempio il meteo è incerto per la notte e subentra la stanchezza del pilota. Al momento in gara siamo tutti vicini ed è difficile fare un pronostico adesso sulla vittoria finale. Quest’anno siamo in cinque: Pietro Grima, Valentino Fusco, Sara La Fauci, Lorenzo Tappa e io”.

Salvatore Villa: “Resto in contatto con il pilota in pista”

Il team manager di Kairos Racing: “Il mio ruolo consiste nel non perdere il filo dei primi che girano. Resto in contatto con la pista e con il pilota che gira in quel momento. Tramite i dati riusciamo a vedere la differenza sul giro secco con gli altri piloti e se guadagniamo o perdiamo ed elaborare una nostra strategia. Io al contrario dei piloti non posso riposare, sarà dura specie nella notte che è la fase più dura ma che ci prepara al meglio alla chiusura”.

I team iscritti alla 24h Wek

Categoria F1

Gattopardo (5): F. Anello, V. Fusco, P. Grima, S. La Fauci, L. Tappa

Eiriz Pro (Svizzera) (3): T. Chiappe, T. Condaminas, G. Morin

Dammuso Dad&Son (4): I. Bottari, M. Broccio, E. Lucchesi, A. Truscello

Kairos Racing (5): M. Barbaro, D. Campione, A. Minutoli, L. Pizzuti, G. Rizzo

SRK 2 (Spagna) (5): M. Gonzalez, M. Gorjon, J. Palou, C. Piana, J. Sala

T.F.D. (Francia) (4): N. Makhlouf, H. Mativet, L. Mativet, C. Rodriguez

Roma Caput Karting Orange (5): C. Chiarenza, A. Ciabattoni, F. Mencaglia, C. Sini, M. Sini

SRK 1 (Spagna): R. Asensio, Joel, T. Pais, V. Plaza, M. Zamora

MRT Pro (4): A. Alberti, C. Garufi, R. Irrera, F. Miduri

Mako MRT (5): F. Caravella, V. Carlino, M. Chiarenza, F. Pignatelli, S. Verna

Categoria F2

Race Facer Team (Bulgaria) (4): M. Mitev, A. Nedelchev, D. Tsukev, M. Veselinov

JYN-Sports (Belgio) (4): M. Bruckmann, P. Dujardin, A. Terwagne, S. Vanhalle

Team Adrano (5): L. Badalati, A. Fichera, G. Greco, G. Romano, G. Scardina

MRT Maiden (6): E. Leopardi, A. Maggio, F. Mancuso, D. Ruggeri, F. Scimone, D. Zumbo

Team Lucania Wek (5): A. Ferrara, S. Narciso, P. Sarcina, C. Sarli, R. Toce

Team Lucania 2 (6): P. Caragnano, G. De Leo, D. De Luca, V. Durante, D. Golia, G. Maniscalco

MRT Evo (6): O. Balastro, S. Bongiorno, A. Brusca, A. Cardile, A. Catarro, M. D’Angelo

Kairos Killers (5): A. Bartolotta, R. Bartolotta, A. Cesareo, A. Di Bella, V. Pino

Lions (5): R. Amaya, M. Favazzo, R. Ganzetti, R. Marchi, G. Noseda

Mako Black (5): G. Barnaba, T. Bianco, V. Botta, G. Castiglione, A. D’Amato

Link al servizio video su YouTube