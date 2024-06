Torre Faro, isola pedonale con polemica. Donato si alza e se ne va

Il vicepresidente della sesta Municipalità in commissione viabilità: "Non ci hanno nemmeno chiamati. L'ordinanza? Scoperta dai giornali"

MESSINA – L’isola pedonale di Torre Faro e una discussione che da tecnica diventa politica, concentrandosi su un altro tema, quello del decentramento. Alla prima commissione consiliare presieduta da Salvatore Papa (Sud chiama Nord) si è registrata la protesta del vicepresidente della sesta municipalità Giovanni Donato. Presenti alla seduta anche il suo collega Salvatore Scandurra, il comandante della polizia municipale Giovanni Giardina e l’ingegnere Pietro Certo del dipartimento di competenza.

Via Marina di fuori

“Avrei voluto chiedere all’assessore Mondello o al dirigente Certo se non fosse possibile far ritirare i pass nella sede della nostra municipalità e se fosse possibile garantire un secondo pass alle famiglie o in alternativa garantire un abbonamento in forma simbolica per la seconda auto, perché non ci pare corretto far pagare agli abitanti del borgo 5 euro al giorno – dice Scandurra -. State studiando se sia possibile aprire il varco sulla via Senatore Arena dal parcheggio Torri Morandi? E poi chiedo se ci siano progetti o finanziamenti per il basolato, che in zona Chiesa non è sistemato”.

Municipalità non coinvolta

A parlare subito dopo è stato il vicepresidente Donato, con polemica annessa: “Oggi è 17 giugno. Il 10 c’è stata una riunione di giunta, l’11 è stata pubblicata l’ordinanza ma noi della Municipalità l’abbiamo letta soltanto sui giornali il 13. L’invito in commissione per il 17 è gradito, ma avremmo preferito un invito dall’amministrazione per renderci partecipi, come dicono i regolamenti del decentramento. Quindi io chiedo scusa a tutti, ma vado via”. Donato ha quindi lasciato l’aula come forma di protesta per la mancata partecipazione della Municipalità agli incontri preliminari. Un gesto che non è piaciuto al presidente Papa, che più volte ha ribadito che prima dell’ordinanza ha avuto lui stesso interlocuzioni con i consiglieri della municipalità.

Il dibattito è poi ripreso con l’ingegnere Certo a rispondere a Scandurra: “Le modalità di consegna dei pass rientrano nelle scelte di Atm, non siamo noi del dipartimento a decidere, ma l’Atm è sempre disponibile. Per quanto riguarda la strada e per il basolato bisogna chiedere a un altro dipartimento o al vicesindaco che sta gestendo queste progettualità. Sul secondo pass a pagamento non c’è alcuna possibilità. Già con un’auto si arriva al limite. Sappiamo che c’è questo problema, ma non si può fare in maniera diversa”.

Poi gli interventi dei consiglieri. Prima le domande di Oteri (Gruppo misto) sulla polizia municipale con la richiesta di più agenti per controllare la fascia nord nel periodo estivo. Poi l’attacco alla giunta da parte di Libero Gioveni (FdI) che si è concentrato sul decentramento e sull’uscita di Donato dall’aula per protesta, a cui ha espresso la propria solidarietà. Cipolla (Basile sindaco) ha parlato di un’isola pedonale a Faro ormai quasi collaudata del tutto visto che è istituita da anni. E anche Calabrò (Pd) si è concentrato sulla protesta di Donato e sul decentramento, tema che secondo lui va affrontato direttamente con il sindaco Basile.