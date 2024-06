Nuoto, Unime e Ulysse a punti nel campionato regionale Esordienti B

Nessuna medaglia dalle squadre messinesi impegnate nel fine settimana a Caltagirone

A Caltagirone è andato in scena il campionato regionale Esordienti B di nuoto. Dalla provincia di Messina erano impegnate Unime con sei atleti iscritti, Power Team Messina, Naxos Nuoto e Ulysse con tre a testa. La classifica finale se l’è aggiudicata la Poseidon con 893 punti davanti a Idra Nuoto e Fitness 681,5 e Aqua Fit a 533 a completare il podio. A punti sono andate anche Unime, che ha chiuso 13ª su ventidue società con 64,5 punti (di cui 34 dalla staffetta), e Ulysse (nell’immagine in evidenza il gruppo Esordienti allo scorso Piskeo), sedicesima con 28.5 punti solo da gare individuali.

Il medagliere della manifestazione ha premiato l’Idra Nuoto e Fitness che ha messo insieme 19 medaglie, una in meno della Poseidon che però si presentava con 41 atleti, ma per la squadra seconda classificata sono arrivati 7 titoli regionali sui 24 a disposizione, nessuna squadra ha fatto meglio. Restano a bocca asciutta i nuotatori messinesi che non sono saliti sul podio. Il miglior piazzamento è del piccolo Lorenzo Irrera dell’Ulysse, classe 2013, quinto posto nei 100 dorso maschili che poi replica anche nei 200 dello stesso stile. Nel prossimo fine settimana toccherà ai più grandi Esordienti A in quel di Trapani.