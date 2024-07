La banda musicale di Faro Superiore con Max Pezzali allo stadio

Oggi sfilata a Piazza Cairoli e domani il concerto

MESSINA – Max Pezzali in concerto domani allo stadio “Franco Scoglio” e al suo fianco, per alcuni brani, ci sarà la banda musicale “Giuseppe Verdi” di Faro Superiore. In occasione di ogni tappa del tour “Max Pezzali Forever – – Hits Only – Stadi”, il cantante si avvale infatti della presenza di una banda musicale. Fondata nel 1882 e diretta dal maestro Antonio Costanzo, la formazione sfila oggi, dalle 18, a Piazza Cairoli, e si esibisce domani sera allo stadio.

Nel corso della sfilata e del concerto, 20 musicisti, accompagnati da 4 sbandieratori, eseguiranno alcuni fra i brani più celebri di Pezzali, arrangiati dal maestro Lorenzo Pusceddu.

In evidenza la banda in una foto Maxambel 2024.













