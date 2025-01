“La befana solidale” del M5s a Piazza Cairoli: nuova raccolta di giochi e libri per i più piccoli

Tutto il materiale sarà donato ai bambini dei reparti pediatrici cittadini o delle case famiglia. Appuntamento domenica 5 gennaio dalle 10 alle 13

MESSINA – Domenica 5 gennaio, dalle 10 alle 13, il Movimento 5 stelle tornerà in piazza Cairoli con un gazebo per raccogliere donazioni di giocattoli nuovi e usati da donare ai bambini dei reparti di pediatria e alle case famiglia. L’iniziativa, che si chiama “la befana solidale”, è rivolta a tutta la città e riguarda anche libri, purché in buono stato.

Marco Oriolesi del M5s ha spiegato: “Dopo il successo dell’iniziativa messa in campo per il Natale replichiamo con una iniziativa anche per la Befana per i bimbi delle strutture che non siamo riusciti ad aiutare a Natale. Il cuore dei messinesi è molto grande e la raccolta è andata benissimo, però le situazioni di sofferenza in città sono tante, così lanciamo questa nuova iniziativa in occasione dell’epifania”.