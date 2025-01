La casa delle farfalle al museo Accascina di Messina

Dal 14 febbraio il progetto itinerante in un vero e proprio paradiso tropicale

MESSINA – Dal 14 febbraio, la “Casa delle Farfalle” sarà ospitata nella sede del Museo regionale “Maria Accascina”, sul Viale della Libertà 465. Centinaia di farfalle variopinte incanteranno i visitatori di ogni età. In un vero e proprio giardino d’inverno e paradiso tropicale, centinaia di farfalle variopinte saranno al centro della scena. La “Casa delle farfalle” è un progetto itinerante che, oltre a Messina, ha già toccato Modica, Siracusa, Ragusa, Palermo e Marsala. In più, la “Casa delle Farfalle” ospiterà quest’anno la collezione “Insecta” del giudice Vittorio Aliquò, un’esposizione che promette di essere una delle principali attrazioni dell’evento.

Le prenotazioni per le scuole sono già aperte. Per tutte le altre visite non occorre prenotare. Le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche sono già attive al numero 327 1369233 e al +39 3927691183. Per i contatti e le informazioni è anche possibile scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito web. Attivi anche i vari canali social su facebook e instagram Sottolineano gli organizzatori: “Quest’anno, l’iniziativa a Messina si arricchisce di una straordinaria valenza didattica grazie alla location che la ospita: il Museo Regionale Accascina, custode di capolavori di inestimabile valore, tra cui due opere del Caravaggio e un’opera di Antonello da Messina. Questo connubio tra arte e natura rappresenta un’occasione imperdibile per un’esperienza culturale a 360 gradi, che coniuga il fascino dell’arte con la meraviglia della biodiversità. Si tratta di un progetto pensato per tutti, dalle famiglie ai gruppi scolastici, con l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori all’importanza della biodiversità e al rispetto per l’ambiente”.

E ancora: “Un team di esperti naturalisti guiderà i visitatori nel viaggio di scoperta, risolvendo dubbi e offrendo approfondimenti e piccole curiosità. Ma si potrà anche partecipare attivamente a laboratori e alle iniziative curate dagli esperti entomologici della casa delle farfalle. Nata con una finalità didattica, oltre che naturalistica e ludica, la “Casa delle Farfalle” è una mostra faunistica unica nel suo genere. Esempio concreto di rispetto e ammirazione per le meraviglie che la natura offre a chi la sa guardare, l’iniziativa è realizzata in modo da garantire sempre il benessere degli esemplari in ogni fase del progetto. Circondati dallo sfarfallio di centinaia di ali, i visitatori, grandi o piccoli che siano, avranno l’occasione di ammirare la bellezza dei meravigliosi esemplari in mostra, diversi per forma e colori, ma sempre affascinanti”.

Immagine dalla pagina Facebook della Casa delle farfalle.