A Milazzo un progetto da 500mila euro per la cittadella fortificata

Presentato un progetto da 500mila euro per abbattere le barriere architettoniche della cittadella fortificata di Milazzo. Ecco tutti i dettagli

MILAZZO – Già redatto dagli uffici comunali di Milazzo e presentato al Ministero della Cultura, il progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche della cittadella fortificata. Una spesa di 500mila euro per i quali si chiederà il finanziamento tramite le risorse del Pnrr destinate all’abbattimento delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali di musei e luoghi della cultura.

L’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo, anticipa alcuni degli interventi che saranno realizzati: «Il primo passaggio –ha spiegato- sarà l’incentivazione degli accessi ai disabili con l’abbattimento delle barriere architettoniche, attuando tutti gli di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per gli ipovedenti e per i sordi. E di conseguenza rimozione degli ostacoli fisici, fonte di disagio per la mobilità di chiunque, ed in particolare di coloro con capacità motoria ridotta. Oltre a creare una biglietteria accogliente e funzionale si procederà all’inserimento di accesso di percorsi tattili o con dispositivi sonori per i visitatori con disabilità visiva, di sistemi audio per non vedenti, video in Lingua italiana dei segni, avvisi luminosi. Una navetta elettrica sarà messa a disposizione per il trasporto passeggeri disabili e/o appartenenti alle categorie protette (anziani, donne in gravidanza , mamme con neonati a seguito) finalizzato al superamento della lunga salita d’ingresso al castello».

Soddisfatto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che parla della creazione di una “case history” che punti al turismo accessibile a tutti, favorendo la fruibilità degli spazi della cittadella fortificata anche alle persone con disabilità: «L’obiettivo –ha dichiarato- è favorire una offerta culturale contraddistinta dalla creazione di nuovi itinerari e percorsi museali dedicati a tali categorie indicate, impiegando sia soluzioni finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche che vessano il castello, sia a soluzioni tecnologiche per esperienze cognitive da vivere con tour digitali».