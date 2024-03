La cocaina nascosta negli slip: 47enne denunciato dai carabinieri a Taormina

I controlli hanno portato alla denuncia di 4 persone per vari reati

TAORMINA – I carabinieri della Compagnia di Taormina hanno controllato oltre 80 veicoli e più di 100 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada tra cui l’utilizzo del cellulare alla guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, nonché guida pericolosa, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Durante le verifiche alla circolazione stradale, i carabinieri hanno denunciato un 37enne per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico e un 21enne per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida sotto l’effetto di stupefacenti. Quest’ultimo, dopo aver forzato un posto di controllo, è stato poi fermato e sottoposto a verifiche dai Carabinieri che lo hanno trovato in possesso di uno spinello ancora acceso, motivo per il quale è stato sottoposto allo specifico esame tossicologico dal quale risultava positivo all’uso delle droghe.

Inoltre, nell’ambito dei predisposti servizi antidroga, un 47enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno trovato, indosso all’uomo, e sequestrato circa 5 grammi di cocaina, suddivisa in dosi ed abilmente occultata negli slip. La perquisizione, estesa anche al domicilio dell’indagato, ha permesso ai militari di trovare e sequestrare ulteriori 18 grammi circa di marijuana, nonché due bilancini di precisione e materiale vario, verosimilmente utilizzato per il confezionamento della droga. 4 giovani di età compresa tra i 18 ed il 25 anni sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati con delle dosi di marijuana detenute per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

Infine, a seguito delle verifiche finalizzate alla ricerca di armi, una donna è stata deferita all’autorità giudiziaria, per possesso illegale di un fucile, sequestrato dai carabinieri.