La Fauci: “Eternit abbondonato in strada tra San Licandro e Tremonti”

Il consigliere sollecita interventi da parte dell'amministrazione comunale. "Si è creata una discarica abusiva a cielo aperto", evidenzia

MESSINA – “La strada incompiuta che dovrebbe collegare San Licandro e Tremonti è diventata una discarica abusiva a cielo aperto. E con un elemento di particolare gravità: la presenza di eternit, materiale altamente cancerogeno. Una situazione che non può essere tollerata e che richiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione”. Lo dichiara in una nota il vice presidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia).

“Mancano illuminazione e telecamere di video sorveglianza”

Continua il consigliere: “L’area era stata inizialmente transennata con semplici reti arancioni, barriere che prevedibilmente sono state aperte in diversi punti rendendo lo spazio accessibile per lo scarico illecito di rifiuti. La mancanza di illuminazione e video sorveglianza ha fatto il resto, trasformando quello che doveva essere un collegamento viario in una bomba ecologica. Ciò che preoccupa maggiormente è la presenza di eternit, le cui fibre, se disperse nell’ambiente, rappresentano un pericolo concreto per la salute pubblica. Con l’azione del vento, queste fibre possono diffondersi nell’area circostante, mettendo a rischio la salute dei residenti delle zone limitrofe”.

Evidenzia La Fauci: “La necessità di installare telecamere di sorveglianza era già stata segnalata in passato, così come l’urgenza di completare i lavori previsti, che includevano il rifacimento del manto stradale e la piantumazione di alberi. Interventi che avrebbero potuto prevenire il degrado attuale e che sono rimasti lettera morta. Ho presentato un’interrogazione urgente per chiedere la rimozione e lo smaltimento in sicurezza dell’eternit, l’installazione di sistemi adeguati di chiusura dell’area e di video sorveglianza, nonché il completamento dei lavori previsti. La tutela della salute pubblica non può essere sacrificata sull’altare dell’inerzia amministrativa”.