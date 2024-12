“La fontana di Orione è piena di erbacce, che vergogna”

Ritenuta la più bella fontana del '500 italiano, è uno dei monumenti più prestigiosi di Messina e non merita certo di essere trascurato

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 3668726275: “Che vergogna la fontana di Orione piena di erbacce. Il Comune provveda”.

Le foto che il lettore ci ha inviato ieri, sabato 14 dicembre, mostrano il deplorevole stato in cui versa la Fontana di Orione, dopo la recente rimozione delle impalcature montate durante le indagini conoscitive effettuate recentemente dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze su incarico del Comune di Messina e con la sorveglianza della Sovrintendenza per i Beni culturali e ambientali. Queste verifiche, che confluiranno in un modello 3D con la mappatura completa del degrado, sono state effettuate in vista del restauro.

In attesa del restauro la Fontana di Orione non va trascurata

La Fontana di Piazza Duomo, realizzata nel 1553 da Giovanni Angelo Montorsoli, ha resistito ai terribili terremoti del 1783 e del 1908, pur uscendone acciaccata. La programmazione del suo integrale e recupero è positiva. In attesa, però, che le intenzioni si concretizzino, non si può certo accettare che venga assalita dalle erbacce, come evidenziano le immagini che pubblichiamo. Il Comune di Messina è tenuto, invece, a curarsene con costanza, evitando che periodicamente si debba assistere a situazioni di degrado. Del resto si tratta di uno dei monumenti più antichi e prestigiosi della nostra città e costituisce al tempo stesso un’importante attrazione per i turisti e un elemento d’orgoglio per tutti noi messinesi.