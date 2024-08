La frattura bloccata col cartone e la sanità pubblica in crisi

Il caso all'ospedale di Patti e l'attacco quanrantennale a tutto ciò che è pubblico

di Marco Olivieri

Ospedale di Patti. Al trentunenne Elia Natoli, per carenza di stecche per l’ingessatura, la frattura è stata bloccata con una scatola di cartone. A denunciare la vicenda è stato il padre, che si è sfogato chiedendo una risposta alle autorità. Il diretto interessato, reduce da un incidente in moto, ha dichiarato: “Poi ho preferito andare a Messina in un centro privato, dove mi hanno ingessato. Certo, mi è costato 200 euro”. Alla denuncia del padre è seguita la reazione del presidente Schifani, che ha annunciato un’ispezione, e anche delle opposizioni che hannno attaccato la politica sanitaria del governo regionale.

Tra i tanti interventi, quello del deputato regionale del Pd Calogero Leanza, vicepresidente della commissione Sanità all’Ars, ha centrato il vero tema: “Il punto non è gridare allo scandalo e preoccuparsi solo di gettare la croce addosso a chi, tra il personale medico e sanitario dell’ospedale di Patti, ha ingessato un paziente con il cartone. Il punto è capire come si sia arrivati ad una situazione del genere, come sia stato possibile non avere a disposizione neanche il materiale di prima necessità in una struttura di pronto intervento” (fonte Ansa Sicilia).

“Scandalizzarsi di fronte ad un episodio come questo è più che comprensibile – aggiunge Leanza – ma bisogna risalire all’origine di una situazione che, evidentemente, è un segnale molto preoccupante perché ci fa capire quanto grave possa arrivare ad essere la condizione attuale della sanità siciliana in determinate realtà”.

L’appello del padre del paziente alla politica

Ed ecco le parole di Natalino Natoli, che hanno acceso i riflettori sul caso: “Mi chiedo e chiedo al presidente Schifani, all’assessore alla Sanità, ai deputati regionali, si può uscire dal pronto soccorso di Patti, con un cartone invece delle stecche? Preciso che i medici non c’entrano niente, fanno solo sacrifici, solo due medici al pronto soccorso, e mancano le stecche da più di un mese per stabilizzare gli arti. Ambulanze in fila per ore! Meglio finanziare festini prima delle elezioni europee, e non la sanità. Mi piacerebbe tantissimo regalare il cartone al presidente o a l’assessore. Se qualche deputato regionale mi vuole prendere appuntamento le sarei grato. Per finire sindaci del compressori sveglia!”.

Il caso eclatante e la necessità di un’elaborazione politica sulla sanità pubblica

Il caso eclatante può essere pure un fuoco fatuo. Qualcosa che si spegne subito.

Qui la riflessione sulla sanità pubblica e l’elaborazione politica devono essere più profonde e cogliere il nodo del problema. L’ubriacatura liberista degli ultimi 40 anni e l’intreccio con il potere ha reso la sanità sempre più preda di squali e pescecani. Tra autonomia differenziata, crisi dello Stato sociale, privatizzazione strisciante della sanità, attacco a tutto che c’è pubblico, c’è l’imbarazzo della scelta.

Da questi temi bisogna ripartire e quando paghiamo le tasse ricordiamoci del valore del welfare. E ricordiamolo anche quando votiamo.

La foto è tratta dalla pagina Facebook di Natale Natoli.

Articoli correlati