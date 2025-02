La galleria Santa Marta è in “ottimo stato”, ma prima di riaprire va consolidata la parte a monte

L'assessore Caminiti ha spiegato la situazione durante il question time in Consiglio comunale rispondendo a Dario Carbone

MESSINA – Qual è lo stato della galleria Santa Marta? Perché non viene riaperta e cosa bisogna fare per ridare quello spazio alla città? Se lo è chiesto (e lo ha chiesto) il consigliere Dario Carbone di Fratelli d’Italia, che tempo fa aveva presentato interrogazioni sul tema e ha ottenuto la risposta durante il question time in Consiglio comunale di ieri pomeriggio.

Carbone in premessa ha spiegato: “La galleria Santa Marta è chiusa da anni e ha copiose perdite di acque non solo bianche ma anche reflue-fognarie”. La richiesta del consigliere è di capire quale sia la situazione anche della parte superiore, della scalinata e degli alberi che insistono sulla galleria stessa: “Qual è lo stato in termini di sicurezza della scalinata D’Amore e di tutta l’area? Ma soprattutto, in termini di prospettiva, ci sono idee per il futuro di quest’area o progetti per la riapertura?”.

Caminiti: “Ecco cos’abbiamo trovato”

A rispondere è stato l’assessore Caminiti: “In merito alle infiltrazioni che persistevano nella galleria Santa Marta sono stati fatti diversi interventi di canalizzazione delle acque, anche per quanto riguarda le acque che lateralmente attraversano la volta della galleria e poi arrivano al pavimento e scendono per via Santa Marta. Sul viale sovrastante è stato trovato un cunettone di acque bianche che era stato danneggiato ed è stato ripristinato. Abbiamo fatto interventi nei cuniculi e abbiamo visto che non si tratta di fognatura ma acque che si infiltrano a monte della galleria e hanno causato dei fenomeni di dissesto. C’è in itinere un progetto, che in questo momento è stato trasmesso al commissario straordinario per il contrasto del dissesto idrogeologico, per il consolidamento della parte a monte e della parte laterale, anche delle scalinate”.

Tempi ignoti

“Gli interventi di consolidamento verranno eseguiti con un progetto redatto e inviato al commissario. Gli alberi? Non ci sono elementi che possano far pensare a cedimenti della galleria né lesioni. La galleria è in ottimo stato di conservazione nonostante sia chiusa da tempo. Per la riapertura non si può fare nulla prima del consolidamento della parte a monte che metta in sicurezza tutta l’area”. Tempistiche? L’assessore ha concluso: “Non credo che il progetto sia stato consegnato perché non è passato dal mio ufficio. So che alcuni mesi fa hanno fatto le indagini, mi informerò”.