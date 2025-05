La Jsl Women chiude il campionato di Eccellenza in seconda posizione

La squadra neroverde supera con un pokerissimo l'Alpha Sport San Gregorio e chiude la poule promozione al secondo posto e con la finale di Coppa Italia raggiunta

BROLO – La Junior Sport Lab Women ha terminato nel migliore dei modi il campionato regionale di Eccellenza. La squadra neroverde si è imposta in trasferta per 5 a 1 sull’Alpha Sport San Gregorio nell’ultima partita della “Poule Promozione” (marcatrici: Ilary Muschio 2, Sonia Scaffidi, Micaela Talquenca e Arianna Colandrea), mettendo, così, il punto esclamativo su un’ottima annata agonistica, chiusa al secondo posto, dietro soltanto alla Virtus Marsala e con l’orgoglio di aver giocato anche la finale di Coppa Italia.

Classifica “Poule Promozione”: Virtus Marsala 26; JSL Women 21; SSD Unime 15; Alpha Sport San Gregorio 9; Trapani 8 e Cus Palermo.

Emanuele: “La stagione più positiva della storia del club”

“In pochi avrebbero scommesso, l’estate scorsa, su una Jsl Women tanto competitiva – così il tecnico Carmelo Emanuele stila il bilancio, dimostrandosi molto soddisfatto – Il nuovo progetto, voluto dalla società, prevede il raggiungimento della serie C in un triennio con l’ambizione di avere poi le forze per tenere la categoria più a lungo possibile. Per riuscirci occorre un settore giovanile che abbia numeri, e in ciò c’è un grande lavoro passato alle spalle, e qualità per formare calciatrici forti e preparate. Già nei primi allenamenti ho percepito che le ragazze erano animate da voglia di mettersi in gioco e lodevole passione. Non era facile pronosticare, però, questo tipo di cammino, che ci ha visto vincere il girone e poi conquistare la piazza d’onore nella Poule Promozione, tenendo testa al Marsala fino alla penultima giornata”.

“Come se non bastasse – prosegue il tecnico – abbiamo avuto il migliore attacco e la seconda difesa meno battuta. C’è stata, inoltre, la finale di Coppa a rendere questa stagione la più positiva della storia del club. Tutti dati che certificano quanto sia cresciuto il gruppo ed ogni giocatrice nel corso dei mesi”. E’ mancato qualcosa? “Non credo. La “macchina” Jsl ha viaggiato ad alta velocità, ma c’è stata un’avversaria che è stata ancora più brava, assicurandosi meritatamente la promozione”.