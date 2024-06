La Jsl Women distrugge il Lecce e vola in semifinale nazionale

L'under 19 neroverde ha superato 8-0 le pugliesi. Coach Palmeri: "La partita perfetta". Prossima avversaria la Roma Calcio

BROLO – Prova da incorniciare della Junior Sport Lab Women, che ha battuto con un netto 8 a 0 il Lecce nella partita di ritorno (risultato andata 1-1) dell’accoppiamento nazionale Under 19, qualificandosi, così, per la semifinale di categoria contro la Roma Calcio, club militante in serie C.

Sul sintetico del Comunale di Brolo, la squadra di casa pigia subito il piede sull’acceleratore, sbloccando il punteggio con la magistrale punizione di Maria Rita Bertè; il pallone aggira la barriera e si infila vicino al palo. Pochi minuti dopo, Carlotta Saraniti scatta sul filo del fuorigioco e raddoppia di precisione. Sulle ali dell’entusiasmo, Karima Nigito si invola sulla sinistra e cala il tris con un tiro di controbalzo in diagonale. Nella ripresa, si attende la reazione d’orgoglio delle salentine, ma è, invece, ancora la JSL ad andare cinque volte a bersaglio. Jacqueline Bilardi realizza il 4-0 con una spettacolare conclusione da lontano. Impinguano poi il bottino: Nigito, Arianna Colandrea, Denise Merlino e Giordana Fiorente. Il prossimo match contro le capitoline è in programma sabato pomeriggio 8 giugno, sempre nel comune tirrenico.

“È stata la partita perfetta, sia per l’approccio alla gara che per la mentalità con la quale le ragazze hanno proseguito dopo essere andate sul 2 a 0 – ha dichiarato il tecnico Marco Palmeri -. Grande crescita mentale e, soprattutto, sono state finalmente ciniche sotto porta, finalizzando adeguatamente la mole di gioco creata. Sono state brave pure le giocatrici subentrate nel secondo tempo, molte delle quali giovanissime, che hanno dimostrato di saper stare in questo gruppo e di essere in grado di esprimere le proprie qualità”.

