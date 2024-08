La “Notte della Taranta” arriva a Messina: il 7 settembre si balla al Giardino Corallo

L'appuntamento con la musica tradizionale salentina

MESSINA – La “Notte della Taranta” è un festival di musica popolare che mira a valorizzare la musica tradizionale salentina attraverso la contaminazione con altri linguaggi musicali. Il format che ha un enorme successo di critica e di pubblico si svolge nel mese di agosto in forma itinerante. La prima edizione del festival risale al 1998 e nell’agosto del 2008 nasce la fondazione “La Notte della Taranta” con l’obiettivo di tutelare e promuovere iniziative in città d’arte ed in luoghi prestigiosi. Messina è riuscita ad accaparrarsi l’importante evento che si svolgerà con inizio alle 21:00 sabato 7 settembre nella rinnovata arena “Giardino Corallo”. Negli anni sono stati numerosi e prestigiosi gli ospiti che hanno voluto dare il proprio contributo alla crescita del festival: basti pensare che artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Elodie, Angelina Mango e Luciano Ligabue hanno cantato, suonato e ballato a ritmi di pizzica.

Nella tappa messinese sul palco ci saranno Enza Pagliara, Consuelo Alfieri e Salvatore Galeanda con i musicisti Giuseppe Astore, Alessandro Chiga, Carlo De Pascali, Leonardo Cordella, Mario Esposito, Gianluca Longo, Antonio Marra e Attilio Turrisi. Danzeranno: Mihaela Coluccia, Stefano Campagna, Lucia Scarabino e Andrea Caracuta.

I biglietti sono online sul Ticketone, in tutti i punti venditi autorizzati e, il giorno dello spettacolo, direttamente alla biglietteria del “Giardino Corallo” dalle ore 17:00.