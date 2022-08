La Pgs Luce Messina debutterà in campionato in casa del Villaurea - Tempostretto

Il campionato inizierà ad ottobre, biancazzurri in campo l'8 a Palermo, esordio in casa il 15 contro Mascalucia. Primo impegno ufficiale però è la Coppa di Divisione a metà settembre

MESSINA – Il prossimo campionato di Serie B di calcio a 5 maschile inizierà l’1 ottobre. In quella data però la Pgs Luce Messina avrà un turno di riposo da rispettare e quindi sarà il Villaurea, sabato 8 ottobre, la prima avversaria della formazione biancazzurra.

Debutto sul parquet della matricola palermitana nel match valido come seconda giornata del girone H. Per il debutto casalingo, invece, il 15 ottobre, i biancazzurri ospiteranno il Mascalucia. Si spera possa essere già pronto all’utilizzo la nuova casa della Pgs Luce: il palazzetto di Montepiselli.

Il “giro di boa” che chiude il girone d’andata è in calendario il 7 gennaio, data della sfida tra Messina e Augusta. La partita si ripeterà, a campo ovviamente invertito, il 29 aprile, chiudendo la regular season; poi sono previsti playoff e playout.

Il tecnico Carnazza: “Avremo più tempo”

“Non cambia giocare una settimana dopo gli altri – dichiara il tecnico Sergio Carnazza – anzi avremo un po’ più di tempo per amalgamare il gruppo e provare gli schemi. L’inizio presenta delle difficoltà, ma ogni avversario va affrontato, per cui è ininfluente la cronologia degli incontri. Dobbiamo farci trovare pronti e con la giusta mentalità fin dalla gara contro il Villaurea”.

L’esordio agonistico ufficiale della Pgs Luce Messina è in programma il 17 settembre nella Coppa di Divisione. I peloritani sono stati inseriti nel triangolare 10 con Acireale e Mascalucia. Ancora spettatori nella prima sfida che vedrà opposte le due sfidanti il 10 settembre, poi le due sfide in cui la Pgs Luce si gioca la qualificazione il 17 e 24 settembre. Per conoscere l’avversario bisognerà prima vedere il risultato, Messina sfiderà la sconfitta della sfida o il Mascalucia in caso di pareggio. Si qualificherà alla fase successiva la migliore in classifica, che se la vedrà poi con la Polisportiva Futura.