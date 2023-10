La Saracena Volley, Agnese Prinzivalli: "Vogliamo continuare a stupire in serie B2" VIDEO - Tempostretto

La centrale pattese fa il punto della situazione dopo i primi due turni del campionato nazionale di pallavolo. Prinzivalli: "Dobbiamo essere pazienti"

PATTI – Insieme a Roberta Ferraro, rappresenta l’atleta più più esperta di un gruppo in graduale crescita e che promette di lasciare il segno nella stagione in corso di B2 femminile di pallavolo.

Agnese Prinzivalli, centrale de La Saracena Volley, da due anni veste con personalità da leader la casacca della formazione pattese. Dopo tante squadre, Agnese si è fermata, per il momento, ma le sue idee, sempre fresche e con passo allegro, la tengono in costante movimento e pronta a cogliere le occasioni che, nel bene e nel male, la vita le pone quotidianamente innanzi.

Dall’esordio complicato alla certezza delle qualità di squadra

“Passano gli anni, ma la voglia no. Finché il fisico reggerà e anche la passione, non ci starò lontano dal rettangolo di gioco”. E quando il presidente Luca Leone l’ha chiamata, la scorsa estate, lei ha risposto nuovamente presente, anche perché, vivere ancora un’esperienza con la maglia bianco-nera in una nuova casa, il “PalaSerranò” di Patti, la affascinava e non poco: “E’ cambiato molto; anche a Brolo mi sentivo a mio agio. Ma questa struttura ha il suo perché; soprattutto, consentirà a tantissimi di starci vicini e sostenere la squadra, aiutandoci anche nelle partite più difficili. Del resto, ci stiamo trovando benissimo”.

Alla prima interna contro la Volley Reghion, avanti di due set, non si è riusciti a chiudere la gara, perdendo poi al tie-break: “Succede a volte che, quando pensi di avere la vittoria in tasca, puoi pensare di non dover spingere fino all’ultimo. E’ vero che la squadra, rispetto allo scorso anno, è quasi del tutto nuova; ovviamente, ci vorrà del tempo per registrare quei meccanismi di gioco che, solo partita dopo partita, si riescono a collaudare. Se penso alla prima gara, c’è rammarico. Arrivare ad un punto dalla vittoria e non chiuderla. Però, si sa, la pallavolo è così. Devi spingere fino alla fine perché, dall’altra parte, c’è gente che si allena come noi tutti i giorni per portare punti a casa”.

La formazione calabrese si è rivelata ben attrezzata e già rodata, con un organico sostanzialmente lo stesso dell’anno passato: “Nel nostro momento difficile sono state brave a sfruttare il nostro calo di concentrazione ed il fatto che siamo una squadra quasi interamente rinnovata”.

Nelle ultime ore che hanno preceduto l’esordio nel torneo, al palleggio è arrivata la giovane Anna Amaturo, profilo di qualità proveniente dall’Amando Volley di B1: “Anna è arrivata davvero alla vigilia della prima gara; trovare subito la sintonia giusta, che poi si creerà durante tutto l’arco della stagione, è un pò difficile”.

La Saracena è una squadra con tanta qualità e Agnese ci tiene a rimarcarlo: “Ne sono convinta. Partita dopo partita, riusciremo a dire la nostra ed a farle vedere, sia individualmente che di squadra”.

La centrale Agnese Prinzivalli. E’ alla seconda stagione con la maglia de La Saracena Volley

A Paola, una vittoria di intelligenza e pazienza

Intanto, sabato violato il “PalaMaiorano” di Paola con una vittoria 1-3: “Aver conquistato punti in trasferta, fa animo. E’ stata una gara fatta di alti e bassi. Avevamo iniziato male; dovevamo ambientarci contro una squadra a noi poco nota. Avevamo fatto la seduta video per conoscere meglio l’avversaria, ma stavamo accusando la trasferta”. Rispetto alla prima gara, si sono viste delle differenze: “In chiusura di set, questa volta, siamo riuscite a dire la nostra. Contro Reggio Calabria siamo prima andate avanti per poi calare alla distanza. A Paola non è successo. L’importante è aver portato tre punti a casa che fanno morale. Siamo state più aggressive in attacco. Contro la Reghion costruivamo bene ma poi ci facevamo prendere le misure dalle avversarie. Sarebbe servita un po’ di pazienza e variare gioco in avanti”. Ed invece a Paola è venuta fuori l’intelligenza tattica della squadra: “Loro hanno difeso tantissimo, con azioni molto lunghe. Noi siamo state lì sul pezzo, più volte rigiocato con pazienza, anche cambiando ritmo, mettendo alla fine palla a terra”.

“A fine partita, coach Fazio ci ha detto bravo. L’obiettivo era portare tre punti a casa e non era per niente facile”, prosegue Agnese. “E poi, contro l’entusiasmo di una neo-promossa ed un palleggiatore che conosco bene, Gabriella Mercanti, che ci ha fatto faticare parecchio, siamo state brave ad uscirne fuori”.

Sabato 21 al “PalaSerranò” arriva Volley Valley

Sabato 21, alle ore 18:00, al “PalaSerranò” di Patti arriverà Volley Valley: “Tutte le gare vanno interpretate come se dall’altra parte ci fosse la prima in classifica. Penso che questo sia l’atteggiamento mentale giusto per far scattare in noi la voglia di fare comunque sempre bene. Non credo che sia possa dire di qualche squadra di questa stagione che non meriti la categoria. Dobbiamo avere sempre questo stimolo perché, quando pensi che l’avversario abbia mollato la presa, è un attimo e te lo ritrovi a lottare al tie-break. Se sia ha l’opportunità di chiudere in tre set, meglio evitare complicazioni. Sarà una gara combattuta, come è giusto che sia”.

Non solo pallavolo attiva. Per Agnese i piccoli contano

E per Agnese non c’è solo La Saracena e la vita attiva da atleta; tanto spazio lo dedica ad un suo grande desiderio: portare avanti da istruttrice il “Progetto Volley Sant’Agata” ed il suo sguardo si accende: “Sono il direttore tecnico di questo progetto che conta 130 iscritti. Facciamo solo settore giovanile e quando non mi alleno a Patti, lo faccio al “PalaAuxilium” di Sant’Agata di Militello con le piccole. Lavoriamo tutti i giorni per far appassionare i più piccoli al mondo della pallavolo”.

