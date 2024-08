La Seduki Ôrkestra a Savoca, un viaggio musicale dal Mediterraneo all’India

Mercoledì 21 agosto in piazza San Michele lo spettacolo "Taqsim"

SAVOCA – Ancora un appuntamento con la musica internazionale a Savoca nell’ambito del Seduki Festival 2024. Mercoledì 21 agosto, alle ore 21, nella piazza della chiesa di San Michele, si esibirà la Seduki Ôrkestra con lo spettacolo “Taqsim”, una strada a doppio senso che va dal Mediterraneo al vicino oriente fino all’India, passando per la Grecia, la Turchia, per arrivare in Sicilia e ripartire verso territori della musica moderna, contaminata e di ricerca.

Lo spettacolo, fortemente voluto dall’amministrazione comunale del sindaco Massimo Stracuzzi e dall’assessore al Turismo e Spettacoli Sergio Trimarchi, rientra tra le manifestazioni estive programmate dal Comune di Savoca. Un evento per valorizzare l’arte e la ricchezza artistica, musicale e culturale del Mediterraneo.

“Taqsim – racconta Davide Livornese, musicista e direttore artistico del Seduki Festival – è un viaggio tra le mie composizioni originali e l’utilizzo di strumenti musicali della tradizione mediterranea, in cui gli stessi si aprono come vele al vento contemporaneo per aprirsi nell’improvvisazione”.

L’orchestra, diretta da Davide Livornese, è composta dallo stesso Livornese (rabab afgano, oud, chitarra) e da Leo Vertunni (sitar indiano), Kyungmi Lee (violoncello), Roberto Fiore (contrabbasso), Ciro Montanari (tabla indiano, percussioni). Ospiti saranno Pierpaolo Maimone, sax soprano; Carmelo Circuruto, sax alto; Nunzio Garufi, sax baritono; Lorenzo Garufi, clarinetto.



Il Seduki Festival nasce dalla ricerca e dal gusto di accostare sonorità distanti soprattutto per tradizione e stili musicali. L’esperienza di Davide Livornese in più orchestre, come musicista, compositore e direttore, nonché la conoscenza di stili musicali molto diversi, lo hanno portato alla creazione di un’orchestra che vede il Mediterraneo come sfondo per l’incontro tra oriente e occidente, dove tradizioni eterogenee incontrano moderne attitudini improvvisative.