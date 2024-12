La Società operaia di Castanea “abbatte una barriera fisica e mentale”: inaugurato l’ascensore

Una novità importante per i soci: "Abbattuta una barriera architettonica e soprattutto mentale"

MESSINA – Un ascensore che non è soltanto un modo per spostarsi dai piani inferiori a quelli superiori (e viceversa) ma soprattutto un traguardo raggiunto: quello di aver abbattuto una barriera non soltanto architettonica, quindi fisica, ma anche e soprattutto mentale. La Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Castanea, unica all’interno del Comune di Messina, ha inaugurato l’ascensore nella sua sede, alla presenza dell’assessora alle Pari Opportunità Liana Cannata e al parroco Vincenzo Majuri. E inoltre sabato 21, alle 18:30, verranno consegnate le borse di studio agli studenti.

Rizzo: “Solidarietà e attenzione ai più fragili”

Il presidente della Società Agricola, Carlo Rizzo, ha spiegato: “In tutto il comune di Messina la Società Operaia Agricola di M.S. di Castanea è la sola esistente, da quando è stata fondata nel 1895. Le due mani che si stringono, raffigurate nel simbolo che la rappresenta, evincono i valori prioritari: la solidarietà e l’attenzione verso i più fragili. L’attivazione dell’ascensore ha voluto mettere in pratica i valori dell’integrazione e del diritto alle pari opportunità per tutti i soci e gli ospiti che arrivano nella sede. Non basta celebrare il 3 dicembre la giornata della disabilità. Bisogna mettere in pratica quanto previsto dalla normativa e dai codici etici. Anche noi abbiamo voluto concretizzare tutto questo”.

E ha aggiunto: “L’ascensore non è soltanto uno strumento, ma è soprattutto un simbolo di abbattimento di ogni genere di barriera. Questa comunità è da sempre sensibile al tema. Ne sono l’esempio il Giro dei due mari con Marzia e la squadra di Baskin del Castanea Basket. Inoltre, l’associazione Giovanna D’Arco, durante lo svolgimento del Presepe Vivente, dedica un’intera visita alle persone con difficoltà, garantendo loro un accesso nella massima sicurezza. La Società Operaia ha voluto dare un segnale tangibile mostrando sensibilità verso chi stringe le mani chiedendo rispetto della propria persona”.

Le borse di studio

Soddisfatta l’assessora Cannata: “Ringrazio la Società Operaia per questo invito. Mi complimento con questa storica realtà che si è sempre contraddistinta in tema di pari opportunità, cercando quotidianamente di eliminare qualsiasi forma di discriminazione per aiutare a raggiungere l’obiettivo di una città sempre più inclusiva. Sabato 21 dicembre alle 18:30, inoltre, ci sarà l’appuntamento annuale con il sussidio allo studio che la Società Operaia consegna agli studenti che ogni anno partecipano al bando per la borsa di studio: “Quest’anno sono particolarmente numerosi gli studenti che hanno partecipato e che ne usufruiranno”, annuncia soddisfatto il presidente Carlo Rizzo. Ad essere premiati saranno: Matteo Celi, Antonino Arena, Marta Caprì, Agnese Dell’Acqua, Sara Pino, Veronica Previti, Chiara Celi, Francesco Caprì, Antonina La Fauci, Katia Caprì e Marta Rizzo.