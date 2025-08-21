La stand up comedy del messinese Micali al Teatro dei 3 Mestieri

Nuovo appuntamento stasera a Messina
MESSINA – Arriva al Teatro dei 3 Mestieri di Messina Antonio Micali con lo spettacolo di stand up comedy “Mi chiamo Antonio Micali e voi probabilmente no”, in programma stasera alle 21.30.
“Un monologo ironico e tagliente che prende spunto dal viaggio più universale: la vita. Micali guida il pubblico tra esperienze comuni e momenti straordinari che ci uniscono, con uno sguardo disincantato e al tempo stesso profondamente umano”: così viene presentato lo spettacolo. «La vita è un viaggio che hai prenotato con lo stesso tour operator di tutti gli altri – racconta l’autore – e non c’è nulla di più ordinario di ciò che crediamo ci renda straordinari».
L’artista
Antonio Micali, nato a Messina e cresciuto a Giampilieri, vive a Roma dove lavora come consulente digital per Rai Radio2. Dal 2020 si dedica alla stand up comedy, fondando insieme a Giulia Romanelli il collettivo “Questo non è un microfono”, con cui organizza rassegne a Roma. Nel 2024 debutta in TV nel programma “Broncio” condotto da Edoardo Ferrario e Francesco De Carlo.
Info e prenotazioni
📱 349 8947473 (anche WhatsApp)
📆 Giovedì 21 agosto – ore 21.30 (apericena dalle 20.30)
📍 Teatro dei 3 Mestieri – spazio all’aperto
S.S.114 km 5,600 – Tremestieri (ME), ingresso accanto distributore Esso
