“La stele della Madonnina restituita a messinesi e turisti, stop ai lavori”

L'annuncio della soprintendente Mirella Vinci: "Da metà luglio smontiamo il ponteggio"

MESSINA – “Dall’alto di 230 gradini, pari a più di 36 metri, ai piedi della nostra Madonnina, vi salutiamo preannunciando che a partire dalla prossima settimana smonteremo il ponteggio e la Stele messa in sicurezza sarà fruita da messinesi e turisti. Fatti non parole”. L’annuncio è della soprintendente Mirella Vinci su Facebook. In sostanza, da metà luglio avverrà la “liberazione” della Madonna della Lettera, che dà il benvenuto e saluta i messinesi e i viaggiatori.

I lavori sono stati avviati nel settembre 2022. In primo piano la messa in sicurezza della Stele votiva della Madonnina e del Portale di accesso alla Lanterna del Montorsoli, che si trovano nella penisola della zona falcata di Messina. Il tutto, assieme agli interventi della Porta spagnola del Forte San Salvatore, nell’ambito di tre interventi finanziati dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana per un importo complessivo di un milione 178mila e 473 euro. L’esecuzione dei lavori per la Stele è stata affidata all’impresa Tecno costruzioni Srl di Gangi.

La stele della Madonna della Lettera si trova all’ingresso del porto di Messina nel cinquecentesco Forte del Santissimo Salvatore a San Raineri. Un’opera concepita da Francesco Barbaro, con una statua dello scultore Tore Calabrò. L’inaugurazione avvenne il 12 agosto 1934.

