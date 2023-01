La storia. La tragedia del moderno Icaro, la grande passione negli scatti prima dello schianto - Tempostretto

Maria si trova ricoverata, l'amico istruttore ha perso la vita ieri a Castelmola in seguito all'incidente col parapendio. La donna, Argentina, è innamorata del volo e della Sicilia. E sogna di tornare presto nella sua terra

La passione per il volo. Un grande sogno, a lungo inseguito, che diventa realtà. L’entusiasmo infinito per i traguardi raggiunti testimoniato dagli scatti ad alta quota, pubblicati su facebook. Che Maria, 51 anni, ha pubblicato fino a poche ore dallo schianto, costato ieri la vita all’amico 52enne Alessandro Melfa, l’istruttore di origini catanesi residente a Gallodoro che si trovava con lei sul parapendio biposto, precipitato nei pressi di Castelmola. Maria si trova adesso ricoverata al Cannizzaro di Catania, dove è giunta, vigile, con l’elisoccorso. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, giunti sul luogo dell’incidente, poco dopo il decollo dalla stazione di Monte Venere.

Una vita di emozioni ad alta quota

“Proprio oggi un anno fa – ha scritto scrive sulla sua pagina fb Maria, Argentina ed anche lei residente a Gallodoro – lasciavo il mio paese inseguendo sogni. È stato l’anno più intenso della mia vita, di più apprendistato, di risate e lacrime, di conoscere nuove persone e di sentire la mancanza della mia famiglia, della mia tribù argenta e di Mora. Oggi sento di venire da lì e da qui, ho chiaro come voglio vivere e il prezzo da pagare. Oggi sono grata per tanto aiuto ricevuto, tanta sincronicità, tanta bellezza che c’è nella vita. Desidero tornare presto nella mia amata Argentina e dare alla mia gente quell’abbraccio che tanto desidero”. In quest’anno si innamora e narra i luoghi in cui vive la sua grande passione, da Gallodoro a Catania; da Taormina a Caltagirone. Il pensiero è stato pubblicato quale augurio per l’inizio del nuovo anno. “Casa dolce casa”, il suo commento su foto mozzafiato della Riviera jonica messinese che giungono fino all’altro capo del mondo. E non solo. Ci sono anche gli scatti realizzati in volo dull’Etna. Uno spot promozionale per la nostra terra. Una vita di emozioni ad alta quota. Emozioni bruscamente infrante in un assolato e caldo pomeriggio di gennaio, costato la vita al suo caro amico. Esperto. Ultimo Icaro a non aver completato il volo. Lo scorso aprile era deceduto un turista svizzero di 64 anni. A Maria l’augurio di tornare presto nella sua Argentina, il cui amore per quella terra ha trasmesso a chi le sta accanto lo scorso 18 dicembre: quando Messi ha alzato al cielo la Coppa del Mondo. Emozioni, anche quelle del calcio.