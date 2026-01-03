 Parcheggio Giostra Sant'Orsola, nuove regole per la viabilità

Parcheggio Giostra Sant’Orsola, nuove regole per la viabilità

Marco Ipsale

Parcheggio Giostra Sant’Orsola, nuove regole per la viabilità

sabato 03 Gennaio 2026 - 07:30

Stop ai mezzi pesanti nell'area di interscambio e segnaletica per dividere i flussi tra sosta e complanari

Una nuova ordinanza viabile per regolamentare l’accesso e la circolazione nell’area del parcheggio d’interscambio a raso “Giostra-Sant’Orsola”.

L’obiettivo principale dell’amministrazione è garantire la sicurezza stradale in una fase in cui il sistema di automazione per gli ingressi e le uscite non è ancora stato completato. La Polizia municipale ha infatti segnalato il rischio derivante dall’attuale attraversamento di mezzi pesanti all’interno dell’area destinata alla sosta.

Divieto per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate

Il punto cardine dell’ordinanza è l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate all’interno del parcheggio. Questi mezzi, che finora potevano trovarsi a percorrere la carreggiata centrale, dovranno ora necessariamente utilizzare le corsie esterne per evitare di creare situazioni di pericolo per i cittadini che usufruiscono degli stalli di sosta.

Indicazioni per i flussi veicolari

Oltre al divieto per i mezzi pesanti, il provvedimento prevede l’installazione di una specifica segnaletica verticale di “uso corsie”. I nuovi cartelli saranno posizionati nelle testate degli spartitraffico sia a valle dell’intersezione con viale Regina Elena, sia a monte di via Garibaldi.

Questa segnaletica avrà il compito di indirizzare correttamente gli automobilisti, separando chiaramente chi è diretto all’interno del parcheggio per sostare da chi invece deve proseguire la marcia lungo le complanari sud e nord del viale Giostra, sia in direzione monte-mare che mare-monte. All’interno del parcheggio saranno inoltre collocate indicazioni chiare per individuare le uscite previste.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Disastro Sicilia tra sanità in tilt e inchieste giudiziarie
Etna. Colata lavica nella Valle del Bove, “attivate misure di prevenzione”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED