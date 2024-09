La strana segnaletica di via Pietro Castelli. Mondello: “È provvisoria”

Abitanti alle prese coi disagi per la mancanza di parcheggi e la segnaletica dei divieti in corso d'opera

Messina – I lavori all’impalcato della strada di via Pietro Castelli dureranno almeno due mesi e molte zone per auto e mezzi pesanti saranno vietate, sia per la sosta che per la fermata. La segnaletica però è in corso di adeguamento e questo ha disorientato diversi messinesi oggi. Tra gli abitanti della zona l’assenza di parcheggi ha creato ulteriori malumori ed oggi c’è stato un incontro col sindaco Federico Basile.

Intanto arriva il chiarimento arriva dal vice sindaco Salvatore Mondello che spiega: “L’adeguamento della segnaletica non è ancora stato completato”.

La segnaletica provvisoria

“Grazie alle verifiche tecniche e sismiche sugli impalcati dei torrenti tombati del centro città, finanziati dalla città metropolitana con fondi FSC, è stato possibile ottenere i riscontri necessari per mettere in sicurezza alcune strutture che, a causa della loro vetustà, richiedono interventi di adeguamento strutturale. Nell’ambito di questi interventi si è reso necessario progettare e finanziare un’opera di messa in sicurezza dell’impalcato sottostante la sede stradale della via Pietro Castelli che era stata già oggetto di inibizione ai mezzi pesanti per effetto dell’ordinanza n. 936 del 01/08/2022”, spiega Mondello.

Due mesi di lavori

“Gli interventi, che saranno realizzati nei prossimi due mesi, richiederanno la chiusura di alcune aree della sede stradale, con conseguenti modifiche alla segnaletica. Queste modifiche sono già in corso, ma la segnaletica deve ancora essere completata. Al termine dei suddetti interventi eseguiti facendo seguito all’ordinanza n. 1230 del 19/09/2024 – prosegue la nota – verrà ripristinata la preesistente circolazione e quindi la relativa segnaletica. Quanto si sta realizzando è indirizzato alla sicurezza della viabilità e quindi del cittadino come pure tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed adeguamenti sismici di manufatti di qualsiasi genere”, conclude il vice sindaco.