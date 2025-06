La Swimblu sugli scudi al Meeting Torre del Faro, Unime terza a Cosenza

I mamertini impegnati nel weekend da poco strascorso a Scanzano Jonico, la settimana precedente gli universitari in forze al "Città di Cosenza"

Essendo ormai entrati nella bella stagione si moltiplicano gli eventi in vasca lunga all’aperto per il nuoto agonistico. Le formazioni peloritane cercano anche fortuna fuori dai propri confini, settimana scorsa è toccato all’Ssd UniMe in Calabria a Cosenza, nel weekend recente invece la formazione mamertina della Swimblu era presente a Scanzano Jonico con una rappresentanza dei suoi atleti Categoria.

Per la formazione dei tecnici Simone Zappia e Sandro Torre in particolare dall’XI Meeting Torre del Faro è arrivato l’argento per Sofia Perdichizzi nei 200 stile libero, più diversi piazzamenti a punti con i nuotatori della Swimblu che hanno sfiorato una medaglia: Cafarelli quinto nei 1500 stile libero, la stessa Perdichizzi quinta negli 800 stile libero, Diego Zanfardino quarto nei 100 stile libero e quinto nei 50 metri.

Per l’UniMe del responsabile tecnico Diego Santoro settimana scorsa al Meeting Città di Cosenza il terzo posto di società finale e una pioggia di medaglie: Silvia Raffa (Unime) oro 50 stile libero e 50 e 100 rana e 200 stile libero Ragazze; Brenda Usbergo (Unime) oro 800 stile libero, argento 100 e 200 stile libero bronzo 50 stile libero Ragazze; Carola Costarella (Unime) argento 50 stile libero e bronzo 100 stile libero Juniores; Giovanni Monopoli argento 50 stile libero e 50 rana, bronzo 100 rana Juniores; Emma Arcudi oro 100 stile libero, 50 e 100 farfalla Juniores; Aurora Coltraro argento 200 stile libero Juniores; Alessandro Mazzocca oro 400 e 1500 stile libero argento 200 stile libero Ragazzi; Gabriele Granata argento 1500 stile libero Ragazzi; Giorgia Loddo argento 50 dorso e bronzo e 100 dorso Ragazze; Reda Maria Rocchetta bronzo 50 Ragazze; Davide Bono bronzo 50 dorso Ragazzi; Carlotta Capurro oro 50 rana e argento 100 e 200 rana Cadette; Rebecca Ribecco bronzo 50, 100 e 200 rana Cadette; Dario Orbitello oro 50 rana Ragazzi; Francesco Suraci bronzo 50 rana Ragazzi; Francesco Megale bronzo 50 rana e argento 200 rana Juniores; Marisol Cozzucoli bronzo 100 rana Juniores; Giorgia Ambesi oro 200 rana Ragazze; Sabrina Ferrara argento 50 e 100 farfalla bronzo 200 farfalla Juniores; Davide Rugolo argento 200 farfalla, bronzo 50 e 100 farfalla Ragazzi; Simone Romeo oro 50, 100 e 200 farfalla Seniores; Christian Cozzucoli bronzo 200 farfalla Juniores.