La Team Volley Messina conferma al centro Ponnambalanar

Per il quarto anno consecutivo la Team Volley Messina si affida ai muri e primi tempi di “Sethu”

MESSINA – Sethupathi Ponnambalanar confermato dalla Team Volley Messina, il centrale classe 1999 che ha iniziato da pochi anni a giocare si è specializzato proprio con il team biancorosso nel gioco al centro.

Preziosi nella passata stagione i primi tempi e muri di “Sethu”, atleta che ha cominciato a giocare opposto in Prima Divisione con la società Fata Morgana prima di essere catapultato in Serie C con la Team Volley Messina ed essersi cucito addosso il ruolo di centrale.

“Mi sto trovando molto bene nella famiglia Team Volley Messina – spiega Ponnambalanar – ed è stato facile decidere di restare con i miei compagni. Il gruppo che si è creato è molto stretto e fatto di legami forti e quindi è un piacere continuare a giocare con loro”.