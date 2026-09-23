L’Acr Messina Futsal pareggia 4-4 a Taranto, tripletta di Vinicius

Nel turno infrasettimanale valido come seconda giornata di campionato arriva il secondo pareggio consecutivo in A2 Élite

Termina con un pareggio per 4-4 la trasferta dell’Acr Messina Futsal sul campo del New Taranto, al termine di una gara equilibrata e combattuta, nella quale le due squadre si sono alternate al comando senza riuscire a trovare il gol decisivo. La partita valida come seconda giornata di campionato in Serie A2 Élite vede la formazione di mister Tutilo, dopo il pari all’esordio conquistare un altro punto. Sfida intensa ed equilibrata, nella quale il Messina ha mostrato carattere, riuscendo per tre volte a recuperare lo svantaggio.

Il Messina parte forte e sblocca il risultato dopo appena un minuto: Piccolo approfitta di un’incertezza tra difesa e portiere avversari e supera Masiello con un pallonetto. La reazione del New Taranto è immediata. I padroni di casa crescono con il passare dei minuti e trovano il pareggio con Raguso, bravo a concludere di punta al termine di un’azione corale. Poco dopo arriva anche il sorpasso tarantino, firmato da Quinto, ancora con una conclusione dalla corsia di sinistra. Nel finale di primo tempo il Messina ristabilisce la parità: Vinicius calcia dalla distanza e una deviazione beffa Masiello per il 2-2.

A inizio ripresa il New Taranto torna avanti con Ricci, che approfitta di una rimessa laterale e anticipa il portiere giallorosso depositando la palla in rete. Il Messina risponde ancora una volta con Vinicius, che sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo trova una conclusione al volo di sinistro per il 3-3. I padroni di casa provano nuovamente a scappare e si riportano avanti con Donadoni, che dopo una prima conclusione respinta trova il tap-in vincente sugli sviluppi di un’azione nata da un filtrante dalla sinistra. A poco più di un minuto dalla sirena, però, arriva il definitivo 4-4: ancora Vinicius, con un tiro rasoterra dalla distanza, sorprende Masiello e completa la sua tripletta personale.