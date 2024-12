La Top Spin Messina a Sassari in cerca del primo successo stagionale

Dopo due sconfitte e due pareggi gli atleti di coach Liang attesi in trasferta contro la terza forza del girone in Serie A1

MESSINA – Torna in campo la Top Spin Messina, per il quarto impegno esterno consecutivo proposto dal calendario. Domani (mercoledì 4 dicembre), alle ore 20, la compagine del presidente Giorgio Quartuccio sfiderà in trasferta Sassari nella palestra di Corso Cossiga. La gara è valida come anticipo della 6ª giornata del girone di andata di Serie A1.

La presentazione della sfida

I ragazzi del tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato da Marcello Puglisi, vanno a caccia del primo successo stagionale, dopo aver collezionato due pareggi e altrettante sconfitte nei quattro incontri fin qui disputati nel massimo torneo, con un match da recuperare. Se Vladislav Ursu, Humberto Manhani Jr., Niagol Stoyanov, Antonino Amato e Tommaso Giovannetti sono a quota 2 in classifica, i sardi si trovano al terzo posto con 7 punti, alle spalle della coppia di testa formata da Marcozzi e Apuania Carrara, appaiate a 8. Tre vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta nel ruolino del Tennistavolo Sassari che può annoverare tra le sue fila l’ex Sadi Ismailov, esperto atleta russo che ha indossato la maglia della Top Spin nel 2019/20, stagione contrassegnata dalla conquista di due trofei e da un campionato condotto da capolista fino alla sospensione dovuta alla pandemia. Lo slovacco Lubomir Pistej, proveniente dall’Apuania Carrara, Andrea Puppo (numero 10 del ranking italiano) e Alessandro Baciocchi gli altri elementi che compongono un roster di ottimo livello.

Gli impegni di dicembre della Top Spin Messina

Sarà un dicembre particolarmente intenso per la Top Spin Messina WatchesTogether che mercoledì 18 tornerà finalmente a giocare in casa, davanti ai propri tifosi, per ricevere nel settimo turno la visita del Norbello. Appuntamento a Villa Dante, alle ore 18.30. Venerdì 20 Stoyanov e compagni chiuderanno ufficialmente il 2024 e il girone d’andata, sempre tra le mura amiche, con il recupero della quinta giornata contro la Marcozzi, fissato alle 17.30.