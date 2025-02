La Top Spin Messina aspetta la Bagnolese pronta al sorpasso

La sfida si disputerà al PalaLaganà mercoledì pomeriggio, indisponibile Villa Dante. I peloritani arrivano da due vittorie consecutive

MESSINA – Dopo aver aperto nel migliore dei modi il girone di ritorno con due vittorie centrate in altrettante gare, la Top Spin Messina è attesa dall’importante sfida casalinga contro la Bagnolese. Obiettivo della formazione allenata dal tecnico Wang Hong Liang, affiancato in panchina da Marcello Puglisi, è allungare la striscia positiva davanti al pubblico amico. Le due squadre condividono attualmente il quarto posto, l’ultimo che al termine della regular season garantisce l’accesso ai playoff scudetto. Appuntamento domani (mercoledì 12 febbraio), alle ore 18:30, al “PalaLaganà” di Montepiselli (ingresso libero), location inedita dovuta all’indisponibilità della palestra di Villa Dante. Dirigerà il match l’arbitro Giovanni Zampaglione di Reggio Calabria.

Vladislav Ursu, Humberto Manhani Jr., Niagol Stoyanov, Tommaso Giovannetti e Antonino Amato hanno sin qui incamerato 8 punti in classifica, analogo bottino dei mantovani. Entrambe vantano due successi, quattro pareggi e tre sconfitte nel proprio ruolino di marcia. All’andata il confronto si concluse in parità sul 3-3. Il presidente Giorgio Quartuccio si sofferma sui temi della prossima sfida: “Domani sarà un incontro molto importante e dagli alti contenuti tecnici per i valori che entrambe le squadre sono in grado di esprimere. Avremo di fronte una squadra forte con due atleti italiani del calibro di Francisco Sanchi e del nostro ex Jordy Piccolin. La formazione della Bagnolese verrà completata da un elemento straniero tra il francese Damien Provost e lo spagnolo Rafael De Las Heras Plaza. Sono comunque fiducioso in quanto veniamo da due vittorie in campionato che ci hanno tolto quell’ansia da risultati che ci ha oppresso durante tutto il girone di andata per noi molto complicato”.

Una vigilia purtroppo scossa dalla terribile notizia della scomparsa di Manuel Moncada, ex giocatore della Top Spin in Serie B1, che ci ha lasciati troppo presto a causa di un male incurabile. Il presidente Quartuccio lo ricorda così: “Questa partita la affronteremo con una grande tristezza per la prematura scomparsa di un nostro ex atleta, nonché tifoso appassionato della Top Spin, Manuel Moncada. Ero molto legato a lui, voleva sempre essere il primo a sapere i vari acquisti o partenze nel nostro mercato dei giocatori. A volte la vita è veramente troppo ingiusta. Manuel, a soli 37 anni, meritava di godersi la vita che aveva davanti insieme ai suoi affetti e seguendo le sue passioni. Ho chiesto in Federazione l’autorizzazione, che è stata concessa, per osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio dell’incontro”.

Cambio di location forzato

L’appuntamento è al “PalaLaganà” di Montepiselli: “A causa dell’indisponibilità del nostro storico campo gara a Villa Dante – spiega il presidente Quartuccio – giocheremo in un impianto per noi inedito, il PalaLaganà di Montepiselli e, a questo proposito, mi preme ringraziare il collega, dott. Fabrizio Caratozzolo, che si è immedesimato nella nostra difficile situazione offrendoci la sua piena collaborazione. Ringrazio, inoltre, l’assessore Massimo Finocchiaro e la presidente di Messina Social City, la dott. Valeria Asquini, per il loro interessamento per la risoluzione delle problematiche della palestra di Villa Dante”.

Il programma della 3ª giornata di ritorno di Serie A1:

Top Spin Messina WatchesTogether-Alfa Food Bagnolese 12/2 ore 18.30

Il Circolo Prato 2010-Marcozzi 14/2 ore 20

Virtus Servigliano-Tennistavolo Sassari 15/2 ore 17

Apuania Carrara-Tennistavolo Norbello 15/2 ore 18.30

Classifica: Apuania Carrara 15 punti; Marcozzi 13; Tennistavolo Sassari 12; Alfa Food Bagnolese, Top Spin Messina WatchesTogether 8; Virtus Servigliano* 6; Tennistavolo Norbello*, Il Circolo Prato 2010 4. *una partita in meno

.

Articoli correlati