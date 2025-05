La Top Spin Messina cade in Sardegna, lo scudetto è di Sassari

Per gara 3 i siciliani avevano un Umberto Mahnani Jr in più ma non è servito. I sardi raggiungono per primi i tre punti e vincono il tricolore

SASSARI – Si sapeva che sarebbe stata quasi un’impresa impossibile, dopo la chance sfumata in gara 2 venerdì scorso, ma la Top Spin Messina ci ha comunque provato ed esce a testa altissima da una finale scudetto che la vede soccombere solo a gara 3, con due partite durissime fuori casa e dopo una stagione che dire tribolata è poco ma che stava comunque regalando il terzo scudetto della sua storia alla società peloritana.

Per l’ultimo atto di questa Serie A1 maschile 2024/2025 il tecnico Wang Hong Liang ha la squadra al completo, oltre al moldavo Ursu, che si dimostra imbattibile tra semifinale e finale con dieci incontri vinti su dieci disputati, c’era l’italo-brasiliano Mahnani Jr., che aveva portato il punto decisivo in gara 1 a Messina, Niagol Stoyanov, Tommaso Maria Giovannetti e Antonino Amato, con Marco Rech Daldosso come sempre negli ultimi mesi solo di supporto in panchina.

La finale nella scuola di corso Cossiga a Sassari vedeva i sardi di coach Santona avere un altro vantaggio, oltre al pubblico, è ovvero poter giocare per il pareggio. La squadra di casa è comunque arrivata per prima ai tre punti, senza bisogno di giocare il sesto incontro. Per Messina come anticipato due punti li fa Ursu, mentre Stoyanov cade ancora contro Pistej e Mahnani Jr. porta al quinto set Ismailov senza batterlo. La sfida già decisiva arriva al quinto incontro con Andrea Puppo che in una sfida serratissima supera Manhani Jr. e consegna lo scudetto al Tennistavolo Sassari.

Tennistavolo Sassari – Top Spin Messina 3-2

Nel match d’apertura tra Vladislav Ursu e Andrea Puppo il moldavo della Top Spin Messinadal 5-5 si è portato sul 10-5 e ha sfruttato il terzo set-point. Nel secondo parziale il moldavo dal 5-5 è salito sull’8-5 e sul 10-7 e la seconda opportunità gli ha dato ragione. Alla ripresa del gioco Andrea Puppo ha recuperato da 0-3 a 5-4 e dal 5-7 al 7-7, ma l’atleta ospite ha condotto di nuovo sul 9-7 e dal 9-8 ha chiuso i conti.

Secondo match tra Niagol Stoyanov e Lubomir Pistej, il pongista di casa dal 3-4 ha ribaltato la situazione (8-4), dal 9-6 è stato riavvicinato (9-8) e ha conquistato gli ultimi due punti. Nella seconda frazione Niagol Stoyanov ha guidato sul 5-2 e dal 6-4 è stato superato (6-9). Lo slovacco si è visto riassorbire (9-8) e ha messo a segno l’ultimo spunto. Il beniamino di casa è risalito dall’0-2 al 4-2 e, sui rientri dall’avversario dal 6-3 al 6-5 e dall’8-5 all’8-7, dal 9-8 ha completato l’opera.

Nel derby fra mancini tra Sadi Ismailov e Junior Humberto Manhani, quest’ultimo è stato raggiunto dal 3-0 al 3-3 e sorpassato dal 5-3 al 5-6. Sul 9-9 ha approfittato al meglio del doppio turno di servizio. Sadi Ismailov ha replicato (8-0) e ha pareggiato agevolmente le sorti della sfida. L’italo-brasiliano è stato appaiato dal 5-3 al 5-5 e, dopo una lotta punto a punto (8-8), ha piazzato il 3-0 decisivo. Il russo ha nuovamente reagito sul 6-1 e sul 9-2 e si è andati alla “bella”. Il portacolori sassarese ha insistito (5-1), ha allungato sul 7-2 e dal 7-4 sul 10-4, sfruttando il primo match-point.

Si riparte con li match tra numeri uno delle due squadre, Ursu dal 4-4 ha spinto sull’8-4 e Pistej ha rimontato (7-8), sull’8-10 ha annullato i due set-point e sull’11-10 è stato efficace. Lo slovacco ha proseguito la sua marcia sul 3-1 e sul 5-2 e ha patito un break di 7-0 (5-9). Il moldavo sul 10-6 ha prevalso alla prima palla set. Ancora lui dal 4-4 si è involato sul 7-4 e dal 7-5 non si è più fermato. Nella quarta frazione Ursu è risalito dal 2-4 al 4-4 e dal 4-5 al 9-5. Sul 10-7 alla prima chance è andato a segno.

Match alla fine decisivo quello tra “piccoli” Mahnani Junior e Puppo, quest’ultimo si è risollevato da 5-7 a 9-7, ha ceduto tre scambi consecutivi (9-10), ha salvato il set-point e ha avuto una chance (11-10), che ha concretizzato. Manhani si è riscattato, issandosi sul 4-2 e dal 4-3 aull’8-3, è staro rimesso nel mirino (8-6) e si è guadagnato quattro palle set (10-6). Sono sfumate tutte, come anche la quinta (11-10) e la sesta (13-12). Il genovese in forza ai sassaresi ha fallito la sua prima (12-11) e la seconda (14-13) e alla terza (15-14) il servizio gli ha dato una mano. Nella terza frazione Puppo dal 3-1 si è ritrovato a inseguire (3-4) e ha effettuato il controsorpasso (6-4). Dal 7-6 è filato sul 9-6 e sul 10-7. Al secondo match-point ha tagliato il traguardo ed è stato travolto dai suoi compagni e dal tecnico Mario Santona, per un’invasione di campo che ha innescato l’inarrestabile festa sarda.

Tabellino

Andrea Puppo – Vladislav Ursu 0-3 (7-11 8-11 8-11)

Lubomir Pistej – Niagol Stoyanov 3-0 (11-8 11-8 11-8)

Sadi Ismailov – Umberto Mahnani Jr. 3-2 (9-11 11-2 8-11 11-4 11-4)

Lubomir Pistej – Vladislav Ursu 1-3 (12-10 6-11 5-11 7-11)

Andrea Puppo – Umberto Mahnani Jr. 3-0 (12-10 16-14 11-8)

