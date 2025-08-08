La Top Spin Messina ingaggia il croato Frane Tomislav Kojić

Attaccante destro classe 1992 completa l’organico affidato al tecnico Wang Hong Liang per la prossima Serie A1

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether è lieta di annunciare l’accordo per la stagione sportiva 2025/2026 con l’atleta croato Frane Tomislav Kojić. Un altro grande colpo di mercato messo a segno dalla società del presidente Giorgio Quartuccio che si è assicurata un giocatore di indiscusso valore sul panorama internazionale e dal prestigioso palmarès, completando l’organico affidato allo storico tecnico Wang Hong Liang. Classe 1992, di Zagabria, attaccante destro, best world ranking 90^ nella classifica ITTF.

Laureatosi campione di Croazia Under 12, Under 15 e Under 18, sia in singolo che in doppio, ha poi conquistato due medaglie d’argento ai Campionati Europei Giovanili di Sarajevo 2006 e Istanbul 2010. Tra i senior è stato campione di Croazia nel 2016 e 2017 e secondo classificato nel doppio. Bronzo ai Campionati Europei a squadre di Lisbona 2014, vincitore del torneo Challenger Series Final 8 a Ochsenhausen nel 2016, ha partecipato in carriera a sette edizioni dei Campionati del Mondo ed a sette Europei.

A livello di club, dopo aver militato in patria nel GSTK Zagreb (Premier 1) e poi in Germania con le maglie di TTC Schwalbe Bergneustadt e TTC Fortuna Passau, ha messo in bacheca per cinque volte la Coppa d’Austria vestendo i colori di KSV Kapfenberg (2017), SPG Walter Wels (2020) e TTC Wiener Neustadt (2022, 2023, 2024), formazione, quest’ultima, con la quale ha trionfato in campionato nel 2023 e 2024. È inoltre risultato il miglior giocatore del torneo austriaco nel 2019/2020 e 2024/2025.

Fa parte della Nazionale croata dal 2012 ed ha avuto l’onore di rappresentare il proprio Paese ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e Parigi 2024. Nello scorso mese di maggio è stato impegnato all’ITTF World Table Tennis Championships Finals di Doha. La nuova avventura per Frane Tomislav Kojić si chiama adesso Top Spin Messina WatchesTogether. Per il croato sarà il debutto assoluto nel massimo campionato italiano di tennistavolo.