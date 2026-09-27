La Top Spin Messina vince al debutto in Serie A1 conquistando l’intera posta

La formazione fresca di Supercoppa Italiana vinta conquista l'intera posta anche nella prima di campionato contro Santa Tecla Nulvi, oggi la sfida contro il Muravera valida come seconda giornata

All’indomani della conquista della Supercoppa la Top Spin Messina Amtivo è subito tornata in campo, debuttando nel migliore dei modi in campionato. Al Centro Sportivo Bonacossa di Milano, nella gara valida per il turno inaugurale di Serie A1, la formazione del presidente Giorgio Quartuccio ha battuto per 3-1 il Santa Tecla Nulvi, incamerando i primi tre punti. Decisivi la doppietta di Vladislav Ursu e il sigillo di Lubomir Pistej a sancire il bottino pieno per i ragazzi guidati in panchina dal capitano Marco Rech Daldosso.

Top Spin Messina Amtivo-Santa Tecla Nulvi termina 3-1 e per la squadra del presidente Giorgio Quartuccio, con Giacomo Izzo a completare il quartetto di oggi, maturano i primi tre punti del torneo. Domani (domenica 27 settembre), alle ore 10.30, sempre nel concentramento di Milano, è in programma la sfida contro il Muravera Tennistavolo, valida per la seconda giornata di Serie A1.

Top Spin Messina – Santa Tecla Nulvi 3-1

Sotto la direzione arbitrale di Angelo Zambetti, in apertura un fantastico Vladislav Ursu ha regolato Stephane Ouaiche con un rotondo 3-0. Il moldavo è partito forte (7-2), guadagnando subito un ampio margine. Giunto al 10-5, il leader della Top Spin si è imposto al quarto set-point per 11-8. Nel secondo parziale l’equilibrio è durato fino all’8-8, poi i tre punti messi a segno da Ursu sono valsi il 2-0 ai danni del franco-algerino. Discorso chiuso al terzo, con il moldavo scappato sul 9-5 e bravo a centrare il set per 11-7, sfruttando il secondo tentativo utile.

Lubomir Pistej, dopo il brillante esordio in Supercoppa con la maglia della Top Spin, ha sconfitto Hampus Soderlund per 3-1. Lo slovacco ha saputo rimontare da 3-5 a 9-5 nel primo set, chiudendo 11-6. Riagganciato da 9-6 a 9-9 nel secondo parziale, Pistej ha piegato lo svedese realizzando i due punti conclusivi. Nel terzo, iniziato al meglio (5-2) prima del recupero di Soderlund, lo slovacco ha avuto la chance di completare l’opera, tuttavia svanita sul match-point dell’11-10. Alla fine è stato il giocatore del Santa Tecla Nulvi a prevalere per 13-11, allungando la contesa. Pistej ha sprintato (7-3) nella quarta frazione ed è andato fino in fondo nonostante la reazione (7-6) del rivale, potendo meritatamente esultare all’11-6.

Niagol Stoyanov ha ceduto a Tommaso Giovannetti per 2-3 nel terzo singolare. Avvio positivo per il livornese che è riuscito a far suo il primo set, scattando da 5-5 a 10-5, per tagliare il traguardo sull’11-6. Giovannetti ha rimesso, però, la situazione in equilibrio, aggiudicandosi il secondo per 11-7. Di nuovo Stoyanov avanti, accelerando da 4-4 a 8-4 nel terzo. Sul 9-6 ha visto Giovannetti riavvicinarsi (9-8), imponendosi comunque per 11-8. L’ex della Top Spin ha rinviato il verdetto grazie al successo (11-6) nel quarto. Alla “bella” Giovannetti è balzato sul 10-7, Stoyanov ha sventato i primi due match-point, perdendo al terzo (11-9), con i sardi che hanno così accorciato le distanze.

Ci ha pensato Vladislav Ursu a consegnare ai suoi la vittoria, superando Hampus Soderlund per 3-1. Il moldavo si è involato da 6-6 a 9-6 nel primo set, vinto per 11-7 concretizzando la seconda chance. Portatosi in maniera travolgente sul 5-0 nel secondo, Ursu ha gestito il vantaggio, brindando all’11-6. Soderlund ha reagito con l’11-7 del terzo e il quarto è stato un’altalena di emozioni. Dal 4-0 per lo svedese al sorpasso operato da Ursu sul 6-5. Soderlund è passato di nuovo a condurre (8-6), ma la rimonta di Ursu è stata eccezionale e con la risposta a rete di Soderlund è arrivato il punto del definitivo 11-8 che ha fatto calare il sipario sul match.

Top Spin Messina Amtivo-Tennistavolo Santa Tecla Nulvi 3-1

Vladislav Ursu-Stephane Ouaiche 3-0 (11-8, 11-8, 11-7)

Lubomir Pistej-Hampus Soderlund 3-1 (11-6, 11-9, 11-13, 11-6)

Niagol Stoyanov-Tommaso Giovannetti 2-3 (11-6, 7-11, 11-8, 6-11, 9-11)

Vladislav Ursu-Hampus Soderlund 3-1 (11-7, 11-6, 7-11, 11-8)

I risultati della 1^ giornata di Serie A1: Città di Siracusa-Apuania Carrara 3-0; Tennistavolo Sassari-Muravera TT 0-3; Marcozzi Cagliari-TT Reggio Emilia 2-3; Top Spin Messina Amtivo-Santa Tecla Nulvi 3-1.

Classifica: Top Spin Messina Amtivo, Muravera TT, Città di Siracusa 3 punti; TT Reggio Emilia 2; Marcozzi Cagliari 1; Santa Tecla Nulvi, Tennistavolo Sassari, Apuania Carrara 0.