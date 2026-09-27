L’appello: “Troppo alti i costi dei corsi di nuoto per i ragazzi speciali”

Un genitore pone il problema dei prezzi del corso skill in di nuoto nella piscina Unime all'Annunziata, dopo un aumento

MESSINA – Abbiamo ricevuto questa lettera e la pubblichiamo.

Alla spettabile redazione di Tempostretto,

sono il signor Pettignelli, papà di Valerio, un ragazzo speciale che frequenta il corso skill in di nuoto nella piscina Unime nel polo sportivo dell’Annunziata. E voglio esprimere il mio stupore e quello di tutti i genitori dei ragazzi e ragazze che frequentano il corso alla notizia comunicataci di recente. Ovvero, per la riapertura del corso, la tariffa per l’ingresso alle lezioni è cambiata. Non si pagherà più il pacchetto di 10 lezioni 180 euro, ma bisogna fare un abbonamento mensile di 90 euro per una lezione a settimana e 180 euro per due lezioni. Praticamente il costo di ogni singola lezione è passato da 18 a 22.50 euro, con un aumento del 25 per cento”.

Successivamente la struttura, dopo un dialogo con i genitori, ha comunicato una riduzione: “Per una volta a settimana da 90 a 80 euro, per due volte, e da 180 a 160, con lo storno il mese successivo delle lezioni eventualmente perse”, ci ha comunicato sempre il signor Pettignelli. “Ma rimane il tema dei costi elevati”, precisa.