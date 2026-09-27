Da Messina a Berlino, mariaFausta lancia il singolo “Boundaries”

La violinista, cantante e compositrice messinese ha scritto il brano per un cortometraggio. Parla "dei confini da tracciare per preservare la semplicità del presente"

BERLINO – La violinista, cantante e compositrice messinese Maria Fausta Rizzo, in arte mariaFausta, torna con un nuovo singolo. Si tratta di Boundaries, che uscirà il prossimo 6 ottobre. Nata come soundtrack del cortometraggio Bonderies, realizzato da alcuni colleghi di mariaFausta alla Film University Babelsberg Konrad Wolf, dove l’artista sta frequentando il Master in Film Music, la traccia quindi diventa un singolo.

La cantante: “Boundaries i confini da tracciare per difendere la semplicità”

“Boundaries – ha spiegato mariaFausta -, descrive quei momenti in cui si utilizzano le parole per proteggersi dalla verità. Parole scelte con cura che suonano come tortuose bugie tra le costruite immagini di noi stessi recitate al mondo. Boundaries sono i Confini da tracciare ogni giorno per preservare la sincera semplicità del nostro presente che si rivela nei silenziosi passi della quotidianità. Musicalmente c’è un’introduzione volutamente misteriosa che sfocia in un tappeto di Synth con Un assolo di violino, volutamente frammentato. Cercavo il momento prima di un’esplosione, tra incertezza e speranza”.

mariaFausta dal Corelli a Parigi

La messinese oggi fa base a Berlino e vanta un lungo percorso di studi, partito al Conservatorio Corelli e passato per la formazione jazz al CMDL di Parigi e la direzione d’orchestra all’European Conducting Academy di Vicenza.

L’artista è stata per dieci anni cantante e violinista dello Spell Trio, progetto di matrice progressive rock con cui ha sviluppato una intensa attività live e si è esibita in Italia e all’estero. Nel corso della sua carriera ha suonato in Italia, Francia, Cina, Spagna, Svizzera, Turchia e Regno Unito, collaborando con ensemble e artisti provenienti da diversi ambiti musicali. Tra i contesti in cui si è esibita figurano l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, il Festival di Samois-sur-Seine, il FIM di Milano, il Consolato Italiano di Istanbul e, a Londra, come ospite di un concerto di David Cross dei King Crimson.

Nel 2017 il primo album

Nel 2017 ha pubblicato il primo album solista, Million Faces, presentato a Parigi con Didier Lockwood, seguito nel 2022 da Better, Like a Machine, oltre a diversi singoli. Un brano tratto dal secondo album, I’m Betting on You, è arrivato in semifinale all’International Songwriting Competition di Nashville. Parallelamente alla produzione discografica e all’attività live, MariaFausta ha sviluppato un percorso sempre più legato alla composizione e alla musica per immagini, scrivendo musiche per il teatro e per le library televisive di R.T.I. Mediaset. Tra i suoi lavori figurano Doll is Mine e Non domandarmi di me Marta mia, presentato a Parigi, Roma e in tournée nei teatri italiani.

Nel 2023 ha inoltre suonato come solista al violino al Teatro Greco di Taormina, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi dell’Università di Messina. Dal suo trasferimento a Berlino, la dimensione della musica per immagini è diventata sempre più centrale nel suo percorso. Attualmente frequenta il secondo anno del Master in Film Music presso la Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, dove approfondisce la composizione per cinema e audiovisivo.

A Berlino si occupa anche di didattica musicale mentre continua parallelamente il proprio lavoro di compositrice e autrice, sviluppando nuovi progetti tra musica, cinema e teatro e lavorando a un nuovo album.