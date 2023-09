La V A del 1973 al Liceo Archimede si riunisce dopo 50 anni - Tempostretto

24 ex alunni si sono ritrovati in un locale di Messina

Mentre il nuovo anno scolastico comincia a decollare, in attesa del ritorno in aula degli studenti, si susseguono gli incontri tra ex alunni che si sono diplomati parecchi anni fa.

E’ il caso della V A, anno scolastico 1972/73, del Liceo Archimede che si è ritrovata a distanza di 50 anni, in un noto locale affacciato sullo splendido scenario dello Stretto di Messina.

All’appello hanno risposto in presenza Amato Maria, Ardizzone Bartolo, Artesi Salvatore, Baluce Silvana, Borgia Alberto, Calabrò Giovanni, Chillè Mattia, Cocuzza Giuseppa, Dattola Arturo, De Luca Rosanna, Denaro Elisabetta, Di Cara Franco, Di Stefano Santina, D’Urso Giovanna, Frisone Lelio, Gogna Ezio, Ingrassia Nuccio, Lembo Sara, Lo Faro Gianfranco, Munaò Silvana, Recupero Franca, Scivolato Mirella, Zodda Sandro e Zuccalà Giovanni. Inoltre, collegati attraverso i moderni mezzi tecnologici, anche alcuni “assenti giustificati”, a completamento di una serata emozionante ricca sia dei bei ricordi degli ormai lontani anni del Liceo, sia dei racconti di vita quotidiana per i professionisti di oggi.