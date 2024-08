Il momento più atteso in via I Settembre

MESSINA – Nel video, tratto dalla diretta di Tempostretto della Vara 2024, il momento più atteso. Quello più difficile ma anche “il più bello” per i tiratori: la cosiddetta “girata”. Il momento in cui la Vara si immette da via Garibaldi in via I Settembre e si avvia così verso la meta conclusiva di Piazza Duomo.

