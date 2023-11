“La violenza parte dalle parole”. Al Trifiletti di Milazzo incontro con i giovani

In concomitanza con la giornata contro la violenza sulle donne, al teatro Trifiletti di Milazzo si è svolto l’incontro “La violenza parte dalle parole”

MILAZZO – Al teatro Trifiletti l’appuntamento “La violenza parte dalle parole” per discutere della violenza di genere e, in particolare, della violenza che scaturisce dalle parole. Perché è dalle parole che inizia la violenza, manifestando i sintomi di una relazione malsana e distorta.

Sensibilizzare le nuove generazioni sul tema

L’incontro è stato promosso dalla consigliera Maria Magliarditi, in sinergia con la dirigente Cefpas ed esperta comunicazione violenza ed abusi Eleonora Indorato e la libraia Angelica Furnari. Ad essere coinvolti sono stati gli studenti delle scuole medie, con l’intento di sensibilizzare sul tema già dalla giovane età.

«È a quell’età -ha spiegato Eleonora Furnari- che bisogna intervenire, per eliminare stereotipi che a lungo andare portano poi ad episodi limite».

I giovani sono stati coinvolti direttamente nella discussione, con interventi volti ad aprire una dibattito e a favorire il pensiero critico.

«Parlare ad una platea di 300 ragazzi di dodici/tredicenni è stata un’impresa eroica andata a buon fine –ha aggiunto Maria Magliarditi– La loro vivace partecipazione alla discussione ha dimostrato che vale la pena puntare sulle nuove generazioni, che hanno tanto da imparare e tanto da dire. Quello che speravo era stimolare un loro pensiero critico nei confronti della mentalità riguardo la donna che è purtroppo radicata nella nostra società, è difficile da fare capire anche agli adulti, vorrei che non si accontentassero del “è così da sempre” ma si facessero pionieri di un nuovo modo di pensare in cui veramente la parità di genere sia scontata e in cui le parole, prima di essere proferite, vengano soppesate. Le modalità con cui la dott.ssa Indorato è riuscita a coinvolgerli nella discussione, rendendoli parte attiva della giornata, si è rivelata stimolante e vincente. Se tornando a casa racconteranno ai loro genitori cosa hanno fatto oggi o anche solo quali parole sono piuma e quali pietre, allora potrò dire di aver centrato l’obiettivo».

Un nuovo servizio per le donne

Per l’occasione il Comune di Milazzo ha istituito un nuovo servizio, mettendo a disposizione l’indirizzo email sportellodonna@comune.milazzo.me.it presso il quale le donne del territorio potranno rivolgersi, per far presenti difficoltà e problematiche per le quali ricevere ascolto e aiuto.