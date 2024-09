L’acqua a Messina, stop al razionamento per vedere l’effetto che fa

Basta (per ora) a zone A e B. "Interventi in corso a Briga Superiore e Messina 2 in fase di risoluzione", fa sapere il Comune

MESSINA – Basta (per ora) a zone A e B. Al razionamento e ai giorni alterni per l’acqua a Messina, verificando sul campo miglioramenti ed elementi critici dopo questa lunga estate calda. Un mese è trascorso, dall’avvio della sperimentazione, e intanto il sindaco Federico Basile intende valutare gli effetti dei nuovi pozzi attivati, con circa 30 litri al secondo. Niente di risolutivo, sia chiaro. Serve un’azione complessiva a più livelli.

Nel frattempo, sono in corso interventi di Amam a Briga Superiore, dove sono rimasti 7 giorni senz’acqua, e nel complesso Messina 2, con 350 famiglie in difficoltà. Situazioni “in fase di risoluzione”, fa sapere il Comune, tra guasti e intoppi. Dopo l’intervento a Santa Margherita, a parte questi casi eclatanti, si è tornati alla “quasi normalità”. E l’obiettivo è rafforzare il sostegno a chi vive nelle zone critiche figlie di una rete colabrodo. Solo quando il quartiere Lombardo, il villaggio Aldisio e gli altri luoghi di sofferenza idrica avranno un sostegno adeguato, e non solo emergenziale, si potrà dire che la lunga notte è passata.

Emergenza idrica, dalle istituzioni servono risposte immediate

Rimane sempre l’attesa di più acqua dal pozzo Bufardo-Torrerossa e lì deve essere la Regione siciliana a battere un colpo. In tempi di siccità, aggravata dai problemi strutturali che angustiano Messina, alle istituzioni, sia il Comune sia i governi nazionali e regionali, si chiedono risposte immediate.

Articoli correlati