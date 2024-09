“A Briga Superiore senz’acqua da sei giorni”

L'appello dei cittadini: "60 famiglie in attesa di una soluzione. Vorremmo saperne il motivo"

MESSINA – “Di sicuro ci deve essere qualche intoppo. Ma non abbiamo avuto spiegazioni univoche dall’Amam. C’è chi ha parlato di un tubo rotto; chi di un precedente abuso. Sta di fatto che dal primo settembre, domenica scorsa, 60 famiglie sono senz’acqua a Briga Superiore, Oggi da me è arrivata poca acqua e alle 6 di mattina è andata via”. La segnalazione è di una cittadina.

Da parte sua, aggiunge un altro cittadino: “Siamo arrivati al sesto giorno che i cittadini di Briga Superiore sono senz’acqua. Si cerca disperatamente di sapere qualcosa, di avere notizie. Ieri pomeriggio Amam non ci ha dato notizie. Abbiamo però contattato la Protezione civile, che ci ha assicurato l’arrivo in serata dell’acqua. Ma non è stato così. Questa mattina abbiamo chiamato di nuovo sia la Protezione civile, sia l’Amam. E ci è stato riferito che stanno ancora lavorando da tre giorni a un guasto”.

Nel mese di luglio, a Briga, si era verificato il caso delle sorgive manomesse. E, nel mese di giugno, sempre da Briga Superiore, avevamo ricevuto una segnalazione WhatsApp al 366.8726275 di un cittadino, Giuseppe Micali, sull’assenza di acqua potabile dai rubinetti.

In ogni caso, in merito al problema attuale, siamo in attesa di una risposta da parte dell’Amam.

Ricordiamo che il Centro Operativo Comunale (Coc) è raggiungibile al numero unico 090-22866.

