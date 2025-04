L’addio a Papa Francesco, Accolla e la Diocesi di Messina in preghiera

L'arcivescovo invita i sacerdoti a celebrare con le proprie comunità il Pontefice

MESSINA – “Questa mattina, nella cornice di grazia della risurrezione di Cristo, il Signore ha chiamato a sé il nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7.35 il Papa è tornato alla casa del Padre. Appresa la notizia, il nostro arcivescovo Giovanni Accolla ha offerto la sua preghiera, grato per il suo magistero e per aver dedicato la sua vita al servizio di Cristo e del Vangelo, con particolare sollecitudine per i più piccoli e fragili”. Questa la comunicazione della diocesi di Messina.

E ancora: “L’arcivescovo raccomanda paternamente al clero e ai fedeli dell’arcidiocesi di elevare la propria preghiera di suffragio per il Santo Padre, che in questi anni di pontificato è stato dono per la Chiesa. In attesa che venga indicata la data della concelebrazione nella Basilica Cattedrale presieduta all’arcivescovo, i parroci sono esortati a celebrare con le proprie comunità affinché Dio, che dà la giusta ricompensa agli operai del Vangelo, accolga Papa Francesco che ha costituito successore di Pietro e pastore della sua Chiesa, perché contempli in eterno i misteri che ha dispensato al suo popolo”.

Nella foto Papa Francesco con l’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla e il vicario generale Cesare Di Pietro.

