L'Amando Volley a Marsala per rimettersi in carreggiata - Tempostretto

Marsala, Terrasini e Catania sono i prossimi impegni delle santateresine che vogliono fare risultato pieno per dare respiro alla loro classifica

SANTA TERESA DI RIVA – L’Amando Volley, dopo due sconfitte consecutive sia pur contrassegnate da altrettante belle prestazioni, è chiamata al risultato pieno in quel di Marsala. Sarà la prima di un trittico di partite contro squadre siciliane (dopo Marsala, seguiranno Terrasini e Catania) e l’obiettivo dichiarato della società è quello di raggranellare nove punti per dare poi un’occhiata alla classifica stanti i numerosi scontri diretti tra le altre contendenti ai piani alti.

Una sequenza di risultati positivi condurrebbe le ragazze del presidente Lama al primo dei due riposi programmati così da preparare al meglio la trasferta di Casal de’ Pazzi, probabilmente decisiva per le sorti del campionato, sperando di recuperare nel frattempo la laterale Nielsen e che le altre acciaccate recuperino altresì la migliore condizione fisica.

Si gioca domenica alla palestra “Fortunato Bellina” di Marsala alle ore 18, arbitreranno l’incontro le signore Annalisa Martorino di Siracusa e Martina Rossino di Modica.

L’avversario Marsala Volley

Ex della partita Rita Franceschini, anch’essa in atto infortunata. La Gesan Com Fly Volley Marsala, guidata da Gaspare Viselli, vanta nel proprio roster, fra le altre, le schiacciatrici Sciré e Gasparroni, l’opposta Spanò, la palleggiatrice Simoncini, il libero Modena e le centrali Caserta e Pirrone. Al primo campionato di serie B1 della loro storia, le marsalesi hanno come obiettivo una tranquilla salvezza. Gara ostica, ma l’Amando Volley vista nelle ultime gare, nonostante i risultati altalenanti, con una maggiore dose di convinzione in più e una maggiore diligenza tattica è capace di qualsiasi risultato.

