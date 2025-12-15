L’arbitra Rebecca Arena ha esordito in seconda categoria

L'Aia Messina non vedeva in campo un arbitro donna in questa categoria da parecchio tempo

MESSINA – Importante traguardo per Rebecca Arena che, dirigendo l’incontro tra Calcio Rometta Marea e San Pier Niceto, ha visto il suo esordio in seconda categoria. Un campionato che, a Messina, non vedeva da tempo un arbitro donna. “È stato molto bello ma anche emozionante e divertente. Mi sono sentita molto bene sul terreno di gioco durante la partita. Le società sono state molto gentili con me, è stato molto bello”, ha raccontato Rebecca.

La sezione Aia di Messina, da tempo, sottolinea l’importanza del reclutamento di giovani arbitre, attenta a specificare come la Figc richieda arbitri donna. In merito a ciò, il consiglio di Rebecca alle donne è quello di “non avere paura e di provarci. Se si ha passione per il calcio e per l’ambiente arbitrale, è un’esperienza che ti forma soprattutto dal punto di vista caratteriale. Io non sono una persona molto estroversa però arbitrando, col tempo, ho imparato anche a rivolgermi a persone più adulte. Ho iniziato ad arbitrare a 16 anni, quindi avevo sempre il confronto con i dirigenti. Si acquisisce sicurezza e capacità di prendere decisioni in pochissimo tempo, perché sul terreno sei da solo fino a una certa categoria”.

Riguardo ai suoi obiettivi futuri, Rebecca aggiunge: “Il prossimo traguardo è la prima categoria, l’obiettivo più vicino da raggiungere, ma ovviamente si punta a categorie sempre più alte. Si arriva con impegno, sacrificio, allenamento e studio del regolamento, che è fondamentale. Mi auguro di arrivare il prima possibile in regione”.