L'Ariad Messina partecipa al progetto "Il Caffè Alzheimer Diffuso" - Tempostretto

Insieme ad altre 16 associazioni sparse sul territorio nazionale assicura supporto economico ai pazienti e ai loro cargivers

MESSINA – L’Associazione per il Supporto e la Ricerca sull’Alzheimer e le Demenze, ARiAD-Onlus, darà nuovamente inizio, prossimamente, all’attività dal titolo “Un Caffè Insieme“. Si tratta di un’attività molto bella e variegata che nelle edizioni passate ha riscosso notevole successo. E’ stata organizzata peraltro nei Ritrovi della città e presso la libreria Feltrinelli. Il progetto ha la durata di un anno mentre gli incontri, con le varie attività connesse, avranno cadenza settimanale.

Tale evento, ora in forma più organica, è parte integrante del progetto “Caffè Alzheimer Diffuso”, sostenuto dalla Fondazione Roche per i pazienti e dalla Fondazione Maratona Alzheimer che, oltre ad assicurare un supporto economico ha reso disponibile la sua rete di associazioni sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate e in zone cui questi servizi sono poco sviluppati. Ed è grazie a questa disponibilità che l’Ariad, unica associazione siciliana selezionata su 17 sparse sul territorio nazionale, può organizzare questa attività a favore dei pazienti messinesi e dei loro caregivers o familiari.

Il progetto

Anche per quest’attività l’Ariad godrà della stretta collaborazione del Centro Territoriale di Psicogeriatria con il quale ormai da anni si sono stretti ed intensificati rapporti prettamente operativi. Numerose le attività svolte ed i successi conseguiti.

Ad oggi i partecipanti sono 14 ed insieme ai loro cari parteciperanno agli incontri in programma. A tutti verranno somministrati test per valutare i risultati del progetto in collaborazione con l’Associazione Italiana di Psicogeriatria e con il Centro Nazionale Ricerche sede di Padova.

Le attività saranno organizzate ora a favore dei soli pazienti, ora a favore dei soli caregivers o familiari, ora a favore di entrambi. Ciò aiuterà i malati d’Alzheimer a sentirsi meno soli , ad incrementare le proprie abilità ed i caregivers/familiari ad approfondire le conoscenze sulla malattia, usufruire di sostegno psicologico ed apprendimento di tecniche di rilassamento e di gestione dello stress.

Le varie attività del progetto saranno coordinate dalla professoressa Maria Grazia Arena, neurologa, che si avvarrà della collaborazione della dottoressa Maria Rita Di Pasquale, neurologa, della dottoressa Maria Grazia Maggio, psicologa, e della partecipazione del Centro Territoriale di Psicogeriatria dell’Asp di Messina nelle persone della dottoressa Zeudi Calì, psicologa, delle dottoresse Flavina Cucinotta e Angela Scafidi, terapiste della riabilitazione psichiatrica e della dottoressa Federica Montagno, assistente sociale.

Le associazione che partecipano

Le associazioni che prenderanno parte al progetto del “Caffè Alzheimer Diffuso”, grazie ai rapporti messi in campo dalla Fondazione, sono 17 che realizzeranno complessivamente 19 Caffè Alzheimer in 9 diverse regioni italiane.

Sono le seguenti:

Amici di Casa Insieme ODV Mercato Saraceno;

ARAD Bologna APS;

Associazione Alzheimer Cagliari;

AFMA Genova APS;

Associazione Attivamente Alzheimer Fabriano Officine Sociali;

APS Rovigo;

A.F.A. VCO (Verbano-Cusio-Ossola);

A.M.A. Novara ODV;

Umanità Nuova La Casa dei Sogni ODV Foggia;

A.M.A. Ferrara ODV;

AFAM Alzheimer Uniti Marche Macerata;

Fondazione Don Baronio Cesena;

Gruppo Sostegno Alzheimer Fidenza;

ODV Non Perdiamo La Testa Bologna;

Associazione Alzheimer Marche ODV Ancona;

A.Ri.A.D. Messina;

Associazione per la Ricerca Neurogenetica Lamezia Terme.

L’Ariad-Onlus è l’ unica associazione di volontariato su Messina che da circa tredici anni si interessa dei malati d’Alzheimer. Agisce sul territorio messinese con finalità di solidarietà sociale rivolte principalmente alle persone affette da questa particolare malattia ed ai loro familiari. Per informazioni relative alle finalità, ai servizi ed alle attività organizzate è possibile contattare l’ARiAD all’indirizzo e-mail “ariadmessina@tiscali.it“.