“L’arto fantasma” e la memoria di Giampilieri per i Teatri di Naso

Secondo spettacolo, firmato da Michelangelo Maria Zanghì, per la rassegna sui Nebrodi

NASO – “L’arto fantasma” di Zanghì in memoria delle 37 vittime di Giampilieri. Uno sguardo all’indietro su una tragedia che molti sembrano aver dimenticato, quella dell’alluvione di Giampilieri, villaggio di Messina, il primo ottobre del 2009. Questo è “L’arto fantasma”, secondo titolo del cartellone “Teatri di Naso”, rassegna di teatro italiano contemporaneo, in programma domenica 6 aprile, alle ore 17,30

nel teatro Vittorio Alfieri del Comune nebroideo. Lo spettacolo è firmato da Michelangelo

Maria Zanghì, che è anche fra gli interpreti, insieme con Gerri Cucinotta e Nunzia Lo Presti. Scene e costumi di Cleopatra Cortese, musiche di Roberto Pelosi, produzione della Compagnia di San Lorenzo.



“Una montagna frana – si legge fra l’altro nelle note di regia -, portando via con sé case, macchine e strade. Ma soprattutto, il fango uccide decine di persone: donne, uomini, anziani. Bambini. Questa è la cronaca. Semplice, pura. Gelida. Ma cosa accade in una famiglia quando uno dei suoi membri muore in una circostanza come questa? Nell’immediato solo dolore e vuoto. Ma dopo? Quando il tempo passa, cosa resta in chi ha perso una figlia, una madre? Partendo da questa strage dimenticata – quella col maggior numero di morti, dopo il terremoto del 1908 – e per la giustizia senza responsabili, proveremo a rispondere a queste domande, raccontando quel dolore e quel vuoto, ma anche la rabbia e la speranza, di chi ha perso il proprio affetto a causa del menefreghismo e dell’incuria endemici nella profonda provincia siciliana (…) Lo spettatore sarà preso per mano e condotto dolcemente in questo viaggio da Agata, Elio e Fortunato, tre esistenze segnate in maniera insanabile dalla tragedia. Amleto insegna: non esiste altro modo, se non il Teatro, per rappresentare gli orrori reali che rimangono, altrimenti, insopportabili”.

Il programma di “Teatri di Naso”, con la direzione artistica di Roberto Zorn Bonaventura, proseguirà poi domenica 13 aprile con “La felicità”, regia di Nicola Alberto Orofino, con Roberta Amato, Giorgio Boscarino e Luana Toscano.

“Teatri di Naso”, rassegna voluta dal Comune di Naso, si avvale dell’organizzazione dell’associazione “Castello di Sancio Panza”, del sostegno di Latitudini, rete di drammaturgia siciliana, della collaborazione della Pro Loco, della direzione tecnica di Stefano Barbagallo e della grafica di Riccardo Bonaventura.

