“L’assalto degli abusivi al terminal crociere di Messina”

Ci scrive un cittadino "per dare voce a una categoria di operatori che rispetta le regole". E segnala il problema. "Messina merita un'accoglienza turistica all'altezza delle grandi città europee"

MESSINA – Riceviamo e pubblichiamo questa lettera.

Scrivo questa lettera in forma anonima per dare voce a una categoria di lavoratori e operatori del settore turistico e del trasporto pubblico non di linea che opera quotidianamente nel rispetto delle regole, delle leggi e del fisco. ​La situazione all’uscita dal porto di Messina, in coincidenza con lo sbarco delle navi da crociera e dei traghetti, al terminal crociere, ha ormai superato ogni limite di tollerabilità. L’abusivismo commerciale e di trasporto è cresciuto in maniera esponenziale, trasformando quello che dovrebbe essere il biglietto di visita della nostra città in un vero e proprio Far West.

“Messina merita un’accoglienza turistica all’altezza delle grandi città europee”

​Questa illegalità diffusa genera due enormi problemi: “​Danno economico e concorrenza sleale agli operatori in regola. Chi paga tasse, licenze, assicurazioni specifiche e manutenzioni adeguate viene sistematicamente penalizzato ed emarginato da soggetti del tutto abusivi che agiscono alla luce del sole e senza alcuna conseguenza. ​Danno d’immagine alla città e rischi per i turisti: il turista che sbarca a Messina viene spesso accerchiato e indirizzato verso veicoli non idonei, sprovvisti delle necessarie coperture assicurative e da personale privo di qualsivoglia autorizzazione o standard qualitativo. Tutto ciò offre un’immagine di degrado, insicurezza e improvvisazione che la nostra città non può permettersi.

“Serve un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine e della polizia municipale nei punti nevralgici dello sbarco”

​Messina merita un’accoglienza turistica all’altezza delle grandi città europee. Non si può parlare di rilancio turistico e sviluppo economico se non si garantiscono prima la legalità e il rispetto delle regole. ​Con questa lettera chiediamo con forza un intervento immediato, costante e strutturato da parte delle forze dell’ordine e della polizia municipale nei punti nevralgici dello sbarco. Servono controlli mirati, sanzioni severe e una presenza presidio fisso che faccia da deterrente reale contro l’abusivismo.

​Confidiamo nel vostro senso delle istituzioni e nella vostra volontà di tutelare chi lavora con onestà e l’immagine stessa di Messina.

Grazie per la vostra attenzione e per il lavoro che svolgete quotidianamente, con la speranza che questo nostro messaggio possa arrivare a chi di dovere.

​Un gruppo di operatori del settore onesti e in regola.

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